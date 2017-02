Coburg: Lkw-Fahrer bleibt in Unterführung stecken

In einer festgefahrenen Situation befand sich am Dienstagnachmittag ein Lkw-Fahrer in der Wassergasse: Der 43-jährige Fahrer aus dem Landkreis Gotha befuhr laut Polizeibericht gegen 14.00 Uhr die Bundesstraße B4 in Richtung Bamberg und verließ diese an der Wassergasse. Der Fahrer übersah dabei die Höhenangabe für die Unterführung und blieb mit seinem Laster der Marke Daimler Chrysler stecken.



Wassergasse gesperrt

Die Abfahrt zur Wassergasse musste für eine Stunde voll gesperrt werden um den Lkw wieder zu befreien. Glücklicher Weise entstand nur geringer Sachschaden an der Brücke und am Fahrzeug. Die Straßenmeisterei Coburg war vor Ort eingesetzt.