Coburg: 82-jährige Autofahrerin übersieht Stadtbus

Wie die Polizei berichtet, kam es am Mittwochnachmittag in einer Einbahnstraße am Unteren Pelzhügel in Coburg zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Stadtbus.



Demnach fuhr eine 82-Jährige mit ihrem Auto rückwärts aus einer Einfahrt und übersah dabei einen von rechts kommenden Stadtbus. Die Fahrerin des Busses, der mit mehreren Fahrgästen besetzt war, versuchte durch Bremsen und Ausweichen einen Zusammenstoß mit dem Mercedes der Coburgerin zu verhindern.



Auto wurde durch Zusammenstoß gedreht

Die Busfahrerin konnte zwar einen Frontalaufprall verhindern, dennoch streifte der Bus mit der rechten Seite den Mercedes. Das Auto wurde durch den Zusammenstoß mit dem Bus gedreht und stand zwischenzeitlich in entgegengesetzter Fahrtrichtung in der Einbahnstraße.



Die 82-jährige Unfallverursacherin versuchte nach dem Zusammenstoß mit dem Bus ihr Fahrzeug zur Seite zu manövrieren, fuhr dabei allerdings ihr Fahrzeug in der angrenzenden Grünfläche fest. Zur Bergung des Mercedes musste ein Abschleppdienst beauftragt werden. Am Stadtbus brach die Verglasung einer Tür heraus und der Rahmen wurde beschädigt.



Alle Beteiligten unverletzt

Ein in der Zwischenzeit verständigter Ersatzbus konnte die Fahrgäste aus dem beschädigten Bus aufnehmen und setzte den Linienverkehr fort. Der Mercedes der Unfallverursacherin wurde im Heckbereich stark beschädigt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mindestens 15.000 Euro.



Die Insassen des Busses mussten zwar einige Minuten auf den Ersatzbus warten, konnten allerdings alle unverletzt weiterfahren. Auch die Unfallverursacherin und die Stadtbusfahrerin blieben unverletzt. Gegen die 82-jährige Coburgerin wird nun wegen eines Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung ermittelt.