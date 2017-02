Baustelle übersehen: Lkw rast auf der A70 bei Haßfurt in Absicherungshänger

Laut Polizei hat am Montagvormittag um 09.50 Uhr ein Lkw-Fahrer eine Wanderbaustelle auf der A70 kurz hinter der Anschlussstelle Schonungen in Fahrtrichtung Bamberg übersehen. Auf der Höhe von Theres im Landkreis Haßfurt raste der Fahrer deshalb in den Warnleithänger.



Fahrer schwer verletzt

Das Führerhaus des Lasters wurde dabei massiv eingedrückt. Der Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.



Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Bamberg gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauern an.