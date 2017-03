Baiersdorf: 24-Jähriger will Chef zur Rede stellen und baut Unfall

Ein 24-jähriger Autofahrer aus Fürth, wollte laut Polizeibericht nach einigem Konsum von Alkohol, von Sonntag auf Montag nach Mitternacht zu seinem ehemaligen Chef nach Baiersdorf fahren, um ihn zur Rede zu stellen. Als er die A 73 von Nürnberg kommend an der Abfahrt Möhrendorf verlassen hatte, wollte er an der Einmündung zur Kreisstraße nach rechts abbiegen.



Gegen Außenschutzplanke geprallt

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, fuhr er mit seinem Fahrzeug geradeaus weiter über die Fahrbahn, überfuhr auf der gegenüberliegenden Seite eine Verkehrsinsel und prallte dann in die dortige Außenschutzplanke. Da er offenbar unbedingt mit seinem Chef reden wollte, setzte er seine Fahrt mit dem erheblich beschädigten Fahrzeug fort.



Linken Reifen verloren

In Baiersdorf bei der Firma angekommen, stellte er fest, dass niemand in der Firma war. Aus Wut trat er mehrmals mit dem Fuß gegen die Glastüre des Eingangsbereiches, die jedoch nicht zu Bruch ging. Danach fuhr er mit seinem Auto wieder Richtung Erlangen. Auf Höhe des Recyclinghofes Baiersdorf, verlor er dann den linken Reifen, was ihn jedoch an der Weiterfahrt nicht hinderte.



Mit drei Reifen und auf einer Felge fuhr er noch bis Möhrendorf, wo er sein Fahrzeug abstellte. Er bestellte sich ein Taxi und ließ sich nach Hause fahren. An der Außenschutzplanke entstand ein Schaden von etwa 400 Euro. Verletzt wurde niemand.