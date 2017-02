Bad Neustadt: Mann trinkt an der Ampel Bier und übersieht Verkehrsinsel

Laut Polizeibericht fuhr am Dienstagabend ein Mann mit seinem Audi durch Hohntor in Bad Neustadt. An der dortigen Ampelanlage musste er anhalten. In der Wartezeit trank er aus einer Bierflasche.



Mann übersah Verkehrsinsel

Dann fuhr er über die Goethestraße in die Gartenstadt. In der Gartenstraße übersah er eine Verkehrsinsel und musste nach links ausweichen. Danach wurde er von der Polizei, die die ganze Zeit hinter ihm fuhr, angehalten.



Der Mann hatte einen Alkoholpegel von 0,8 Promille und war nicht mehr verkehrstüchtig. Für diesen Abend musste er sein Fahrzeug stehen lassen.