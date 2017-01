Autofahrer weicht in Unterfranken einer Katze aus und baut Unfall

Am Mittwoch ereignete sich laut Polizeibericht in Großbardorf im Landkreis Bad Königshofen ein Verkehrsunfall. Demnach fuhr ein junger Autofahrer aus dem benachbarten Schweinfurter Landkreis in der Jahnstraße in Richtung Oberes Tor.



Autofahrer wich Katze aus

Dort sah er eine Katze auf der Fahrbahn sitzen, weshalb er dem Tier ohne zu bremsen nach rechts auswich. Durch das Ausweichmanöver blieb die Katze unverletzt, jedoch prallte der Fahrer gegen den Gartenzaun und die Hecke eines Anwohners sowie einen Stromverteilerkasten.



Mehrere Haushalte kurzzeitig ohne Strom

Dieser wurde dabei total beschädigt, weswegen mehrere Anwesen kurzzeitig stromlos waren. Durch Mitarbeiter des verständigen Bayernwerkes wurde der Stromkasten gesichert und wieder funktionsfähig repariert.



Der Unfallfahrer blieb unverletzt, der Sachschaden beläuft sich jedoch auf mehr als 8000 Euro.