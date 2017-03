Ausweichmanöver: 38-Jährige fährt in Bamberg gegen Wand und Ampel

An der Einmündung Zollnerstraße/Feldkirchenstraße in Bamberg übersah am Montagmittag laut Polizeibericht eine 51-jährige Autofahrerin den Opel einer entgegenkommenden 38-jährigen Frau. Diese versuchte noch mit ihrem Wagen auszuweichen, fuhr dabei aber gegen eine Hauswand sowie eine Ampelanlage.



Kleiner Junge verletzt

Die beiden Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt. Ein elfjähriger Junge, der dort als Fußgänger unterwegs war, wurde durch ein umherfliegendes Teil am Bein getroffen und leicht verletzt. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf knapp 25.000 Euro beziffert.