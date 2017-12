Aschaffenburg: Sportboot kentert - acht Personen treiben bei Dunkelheit auf dem Wasser

Nach dem Abschlussfeuerwerk des Aschaffenburger Volksfestes waren in der letzten Nacht auf den Dienstag acht Personen mit einem Sportboot auf dem Main bei Mainaschaff unterwegs. Laut Polizei geriet das Sportboot kurz vor Mitternacht beim Passieren eines Fahrgastmotorschiffes in dessen Wellen und kenterte. Die acht Insassen, Männer und Frauen im erwachsenen Alter, fielen ins Wasser und das Boot trieb kieloben auf dem Main.



Radfahrer hört Hilferufe und ruft die Polizei

Als sie um Hilfe riefen, hörte sie ein Mann, der mit seinem Rad am Ufer auf dem Main-Radweg unterwegs war. Er setzte einen Notruf ab. Das große Glück der Leute bestand darin, dass das Streckenboot der Wasserschutzpolizei Aschaffenburg nach dem Volksfestfeuerwerk noch auf dem Main auf Streife war. Unter voller Fahrt erreichten die Beamten nach wenigen Minuten die Gekenterten. Beim Eintreffen klammerten sich sieben der Insassen an dem kieloben treibenden Boot fest, während der 56-jährige Bootseigner auf dem Kiel stand und vorschriftsmäßig Notzeichen mit der Taschenlampe gab. Diese waren auch erforderlich, denn die Schifffahrt auf dem Main war zu dieser Zeit wieder freigegeben und es herrschte Schiffsverkehr. So passierte ein Frachtschiff die Unfallstelle, zum Glück ohne die im Fahrwasser schwimmenden Schiffbrüchigen zu überrollen.



Keine Verletzten

Nach dem Eintreffen nahmen die Männer der Wasserschutzpolizei die Gekenterten umgehend an Bord und das treibende Schiff in Schlepp. Verletzte gab es zum Glück nicht. Der glückliche Ausgang des Unfalls ist laut Wasserschutzpolizei insbesondere dem souveränen Verhalten des Skippers zu verdanken. Er warnte nicht nur die übrige Schifffahrt, er hielt auch seine Fahrgäste zusammen am Boot, wirkte beruhigend auf sie ein und half beim Einstieg in das Streckenboot der Wasserschutzpolizei. Das Sportboot wurde heute am Mainparksee mittels Kranwagen geborgen. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Wasserschutzpolizei hat wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr und zur Klärung der Unfallursache die Ermittlungen aufgenommen.