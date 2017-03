Ansbach: Verwirrter junger Mann beschädigt Autos und löst Brand aus

Vergangenen Sonntag zwischen 07.30 Uhr und 07.45 Uhr fiel laut Polizeibericht ein 24-Jähriger in der Naumannstraße in Ansbach auf, weil er dort zwei Autos beschädigte. An einem Mazda knickte er die Radioantenne ab, der Sachschaden hier beläuft sich auf etwa 100 Euro. An einem geparkten BMW riss er den Heckscheibenwischer ab, auch hier beträgt der Sachschaden etwa 100 Euro.



Der 24-Jährige wurde von einer Streifenbesatzung festgenommen und zur Polizeiinspektion Ansbach verbracht. Hier gab der offensichtlich verwirrte Mann an, dass er seine Wohnung verlassen habe, weil es dort zu einer Rauchentwicklung gekommen sei. Weiter gab er an, dass er in seiner Wohnung alte Sachen verbrennen wollte.



Im Backofen Schuhe erhitzt

Bei einer sofortigen Überprüfung wurde festgestellt, dass der 24-Jährige im Backofen seines Herdes Schuhe und andere Gegenstände deponiert hatte und den Backofen auf höchster Stufe eingeschaltet hatte, wodurch es zu einem Kleinbrand im Backofen kam, der durch die Feuerwehr Ansbach gelöscht werden musste.



Außerdem wurde in einem anderen Zimmer eine eingeschaltete Glühbirne festgestellt, die der 24-Jährige in einem Pappkarton gelegt hatte und mittels eines Tuchs abgedeckt hatte.Auch hier bestand Brandgefahr. Während des Einsatzes der Feuerwehr mussten fünf Hausbewohner das Anwesen kurzzeitig verlassen. In dem Anwesen entstand weder Personen- noch Gebäudeschaden.



Molotowcocktail gefunden

In der Wohnung des 24-Jährigen entstand am Herd Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Ferner wurde in der Wohnung auf einem Fensterbrett des Badezimmers ein mit Feuerzeugbenzin gefüllter Molotowcocktail aufgefunden und sichergestellt.



Im Rahmen seiner Festnahme konnte sich der Mann an die kurz zuvor begangenen Sachbeschädigungen an den Autos nicht mehr erinnern, auch ansonsten machte er einen stark verwirrten Eindruck, weswegen er ins Be-zirksklinikum eingeliefert wurde.