Alkoholisierter Fahrer versucht in Nürnberg Polizei abzuhängen

Laut Polizeibericht versuchte sich am Samstagabend ein 30-jähriger Kraftfahrer im Stadtteil Sündersbühl in Nürnberg der Polizeikontrolle zu entziehen. Die Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-West konnten die Fahrt des alkoholisierten Mannes jedoch nach kurzer Verfolgung stoppen.



Fahrer flüchtet vor Kontrolle

Um kurz nach 22.15 Uhr fiel der 30-Jährige einer Streifenbesatzung an der Jansenbrücke auf, weil er am Steuer eines Kleintransporters mit seinem Handy telefonierte. Das Fahrzeug wurde daraufhin angehalten, um den Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.



Als die Beamten aus dem Streifenwagen stiegen und sich dem Transporter näherten, setzte dieser seine Fahrt jedoch unvermittelt fort und fuhr in die Witschelstraße davon. Die Streifenbesatzung konnte das Fahrzeug nach kurzer Verfolgung stellen.



Alkoholisiert und gefälschter Führerschein

Bei der anschließenden Überprüfung erschloss sich den Polizisten der mutmaßliche Grund für den Fluchtversuch: Der 30-Jährige war deutlich alkoholisiert. Der Führerschein des Mannes war zudem gefälscht. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an. Den alkoholisierten Kraftfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.