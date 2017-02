Alkoholisierter Autofahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle in Nürnberg

In der Nacht zum Sonntag konnte laut Polizeibericht ein nach einer Kontrolle flüchtendes Fahrzeug am Bahnhofsplatz in Nürnberg gestellt werden. Zwei Fahrzeuginsassen leisteten dabei erheblichen Widerstand.



Autofahrer fuhr plötzlich schnell weg

Gegen 01.50 Uhr sollte demnach ein mit drei Männern besetztes Auto von einer Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd in der Landgrabenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Daraufhin gab der Fahrer des Honda Civic unvermittelt Gas und flüchtete über mehrere rote Ampeln in Richtung Hauptbahnhof.



Als der Honda verkehrsbedingt abbremsen musste, wich der Fahrer auf die Straßenbahninsel aus und fuhr auf Beamte der Bundespolizei zu. Zwei Bundespolizisten konnten nur durch einen Sprung zur Seite verhindern überfahren zu werden.



Insassen leisteten großen Widerstand

Die drei Insassen konnten schließlich festgenommen werden. Auf dem Weg zur Wache der Bundespolizei leistete der 25-jährige Fahrer und der 26-jährige Beifahrer erheblichen Widerstand gegen die Festnahme. Der 25-Jährige verletzte dabei einen Beamten der Bundespolizei so schwer am Arm, dass dieser ins Krankenhaus gebracht werden musste.



Auch der 26-Jährige setzte sich zur Wehr und trat einer Beamtin der Polizei in den Bauch, die ebenfalls im Krankenhaus untersucht werden musste. Es stellte sich heraus, dass das Auto in eine Unfallflucht verwickelt war, der Fahrer alkoholisiert war und keinen Führerschein besitzt.