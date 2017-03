Kollision von fünf Fahrzeugen: A9 bei Kulmbach komplett gesperrt

Mehrere Personen verletzt



Ein Verkehrsunfall an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren, ereignete sich am Dienstagmittag auf der A 9 kurz nach der Anschlussstelle Marktschorgast im Landkreis Kulmbach. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten fünf Fahrzeuge, darunter auch ein Lkw. Sie verteilten sich über alle drei Fahrspuren.Während der Unfallaufnahme und der Bergung war die A9 in Fahrtrichtung Süden komplett gesperrt. Ein Rettungshubschrauber musste auf der Autobahn landen. Aufgrund der Vollsperrung kam es zu einem Rückstau von mehreren Kilometern.Nach ersten Informationen gab es drei Verletzte, einer davon wurde offenbar schwerer verletzt.Die Autobahnmeisterei musste zum Abschluss die Fahrbahn noch reinigen.