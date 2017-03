A 73 bei Bamberg: Kleintransporter fährt Auto auf und verletzt Insassen

Ein 27-jähriger Kleintransporter-Fahrer musste am Montagnachmittag laut Polizei aufgrund einer Tagesbaustelle auf der A 73 in Richtung Nürnberg auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei erkannte er zu spät, dass eine vorausfahrende 46-jährige Daimler-Fahrerin abbremste und fuhr auf ihr Fahrzeug auf.



Insassen leicht verletzt

Anschließend wurde der Daimler noch auf einen vorausfahrenden Kleintransporter geschoben. Die 46-jährige und ein im Fond sitzendes zehnjähriges Kind wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand Schaden in Höhe von etwa 14.000 Euro.