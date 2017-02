82-Jähriger überfährt Ehefrau beim Ausparken und verletzt sie tödlich

Ein 82-Jähriger hat in einer Tiefgarage in Germering seine Frau mit dem Auto überrollt - und tödlich verletzt. Die 85-Jährige starb noch vor Ort, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilte.



Frau übersehen

Der Rentner sei am Mittwochnachmittag rückwärts aus dem Stellplatz gefahren und wollte, wie gewohnt, seine Ehefrau zusteigen lassen. Aus bislang nicht geklärter Ursache habe er dabei die offensichtlich hinter dem Auto wartende 85-Jährige übersehen.



In Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft beauftragte die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck einen Gutachter zur Klärung der Unfallursache. Die Garage befindet sich auf einem Privatgrundstück im Ortsteil Unterpfaffenhofen.