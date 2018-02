Ein 24-Jähriger wurde am Sonntag schwer verletzt, weil ihm ein Mann auf offener Straße in Sontra (Werra-Meißner-Kreis/Hessen) in den Bauch schoss. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Tatverdächtige am Montagmorgen in Gummerbach festgenommen.Nach bisherigen Erkenntnissen führte ein Streit der beiden Männer zu der Tat. Der Verletzte befinde sich weiterhin in einem kritischen Zustand.