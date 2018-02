180-Tonnen-Transport steckt in Kurve fest: Ortsdurchfahrt blockiert

Schwertransporter steckt fest: Seit den Abendstunden des Montags (5. Februar 2018) beschäftigt ein Schwerlasttransporter einer Arnstädter Firma (Thüringen) die Polizei Erfurt.

Das Fahrzeug hat 180 Tonnen geladen.



Zunächst beschädigte der Transporter eine Ampel in der Weimarischen Straße in Erfurt. In Walschleben wurden mehrere Bordsteine beschädigt. Seit dem Morgenstunden des Dienstags hängt der 44 Meter lange Transporter in einer Doppelkurve in Andisleben fest. Die Ortsdurchfahrt ist dadurch blockiert. Im Ort selbst wurde eine Umleitung eingerichtet.

Die Verantwortlichen der Arnstädter Firma suchen zusammen mit dem Landesverwaltungsamt eine Lösung.