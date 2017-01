17-Jährige konsumiert Kräutermischung in Nürnberg und wird bewusstlos

Nach dem Konsum einer Kräutermischung wurde laut Polizeibericht eine 17-Jährige am Mittwochabend regungslos im Nürnberger Hauptbahnhof angetroffen. Sie musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.



Regungslos am Tisch

Eine Kundin eines Schnellrestaurants bemerkte demnach gegen 19 Uhr, dass eine junge Frau regungslos an einem Tisch saß. Sie verständigte daraufhin den Rettungsdienst. Wie sich herausstellte, hatte die Nürnbergerin kurz zuvor eine Kräutermischung geraucht.



Doch die Nebenwirkungen ließen bei der Jugendlichen nicht lange auf sich warten. So saß sie von ihren Sinnen beraubt, bewegungslos am Tisch. Der Rettungsdienst lieferte das Mädchen zur weiteren Behandlung in eine Klinik.



Gesundheitliche Risiken

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor dem Konsum von Kräutermischungen. Diese können soagr in weiten Teilen legal erworben werden. Es sind jedoch mit dem Konsum der meist unerforschten Substanzen unkalkulierbare gesundheitliche Risiken verbunden.



Konsumenten wurden schon mit Kreislaufversagen, Ohnmacht, Psychosen, Wahnvorstellungen, Muskelzerfall bis hin zu drohendem Nierenversagen in Krankenhäusern notfallmedizinisch behandelt.