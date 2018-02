15-Jähriger vor Gericht: "Er habe wissen wollen, wie es sich anfühlt, einen Menschen zu töten"

Wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung muss sich ein 15-jähriger Schüler am Dienstag vor dem Landgericht Mühlhausen verantworten. Die Öffentlichkeit war zu den Verhandlungen am Prozessauftakt ausgeschlossen. Ihm wird vorgeworfen, vor fünfeinhalb Monaten in der Klosterschule Roßleben im Kyffhäuserkreis einen Mitschüler mit einem Messer schwer verletzt zu haben.Der Anklage zufolge soll er auf 14-Jährigen mit einem Küchenmesser mit 20 Zentimeter langer Klinge eingestochen haben. Anschließend habe er das am Boden liegende Opfer mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat der 15-Jährige die Tat gestanden. Er habe wissen wollen, wie es sich anfühlt, einen Menschen zu töten. Der Mitschüler ist seit der Attacke querschnittsgelähmt. Er muss nicht im Gericht aussagen.Der Angeklagte sitzt seit der Tat in Untersuchungshaft. Wegen seines Alters verhandelt die Jugendstrafkammer hinter verschlossenen Türen. Zutritt zum Saal haben die Mutter des Angeklagten sowie die Nebenklage und zwei Gutachter.