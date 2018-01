1 / 1

Zwei Polizeibeamte stehen am 24.01.2018 vor der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Lünen (Nordrhein-Westfalen). Ein Schüler soll einen Mitschüler getötet haben. Der tatverdächtige 15-Jährige wurde am Dienstagmorgen festgenommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Dortmund mitteilten. Foto: Guido Kirchner/dpa