Bitteres Ende: Führungsgruppe biegt beim Marathon falsch ab

von DPA

Chaos beim Marathon in Kassel: Die fünfköpfige Spitzengruppe musste am Sonntag komplett diaqualifiziert werden, weil sie an einer Stelle der 42,195 Kilometer versehentlich in die falsche Richtung abgebogen war. Das berichtete die "Hessische Niedersächsische Allgemeine" (HNA) auf ihrer Internetseite.



Dem Bericht zufolge stellte die Rennleitung fest: Wenn die Fünf auf dem falschen Abschnitt weiter gelaufen wären, hätten sie die Strecke am Ende um rund fünf Kilometer verkürzt. Also stoppte die Leitung die Läufer und nahm sie aus dem Rennen. Laut HNA sorgte das bei den betroffenen Athleten "für großen Unmut".