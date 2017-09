Bikini und Nagellack für kleine Kinder: Was sollten Eltern erlauben?

Kinder wollen Erwachsene imitieren



Oft fordern kleine Kinder die eingangs genannten Sachen sogar ein, und die Eltern sind sich unsicher, ob sie das zulassen sollen. "Kinder wollen auch Auto fahren oder kochen. Sich schick machen oder schminken ist da erstmal nichts anderes und hat für Kinder keine sexuelle Konnotation", sagt Ulric Ritzer-Sachs von der Onlineberatung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung.Oft steht bei Kindern der spielerische Aspekt im Vordergrund: Sie wollen geschminkt sein wie Mama, weil sie im Spiel zum Beispiel gerade die Erwachsenen imitieren. "Passieren solche Sachen zu Hause, ist das völlig im Rahmen." Der dreijährigen Tochter aber ein Bustier zu kaufen, hält Ritzer-Sachs für übertrieben.Grundsätzlich sollten Eltern sich die beiden Fragen stellen: "Will ich mein Kind so geschminkt und aufgedonnert auf den Spielplatz schicken? Möchte ich, dass mein Kind von allen angeguckt wird?"Die Schmerzgrenze sei da bei jedem verschieden, je nachdem, was man für angemessen hält oder nicht.