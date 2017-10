Betrunkener schlägt mit Beinprothese auf 63-Jährige ein

Mit einer ungewöhnlichen Waffe hat ein 44-Jähriger am Samstag am Münchner Hauptbahnhof eine Frau angegriffen. Wie die Bundespolizei mitteilt, ging der betrunkene Mann mit seiner Beinprothese auf die 63-Jährige los. Der Alkoholisierte muss sich nun zunächst wegen Gefährlicher Körperverletzung vor dem Haftrichter verantworten.



Gegen 15.25 Uhr hat ein 44-jähriger Däne am Treppenaufgang Arnulfstraße mit seinem Bein (Beinprothese) unvermittelt zwei Mal von der Seite gegen den Oberschenkel einer 63-jährigen geschlagen. Als sich die Frau umdrehte, soll der Mann sie mit erhobener Hand bedroht haben. Als die Frau um Hilfe rief, ließ der Mann von ihr ab und ging weg. Zwei Zeugen brachten die Frau zur nahen Wache der Bundespolizei.



Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der mit rund 1,5 Promille alkoholisierte 44-Jährige am Ausgang des Hauptbahnhofes angetroffen und gestellt werden. Die Frau hatte Schmerzen am Oberschenkel. Sie verzichtete jedoch auf eine ärztliche Untersuchung. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wird der 44-jährige dem Haftrichter vorgeführt.