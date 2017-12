Bestohlen an Weihnachten: Kriminelle haben Weihnachtsgeschenke entwendet

Zwischen 16 und 22 Uhr hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses in Eppstein im Taunus auf, packten drinnen die Geschenke aus und nahmen sich einige mit. Wie die Polizei am Montag mitteilte, handelte es sich unter anderem um Armbänder, Gutscheine sowie eine goldene Halskette im Wert von etwa 500 Euro. Der Schaden liegt insgesamt bei etwa 1000 Euro.



Trickdiebe stahlen einer 77-Jährigen aus Haselünne (Niedersachsen) an Heiligabend ihre Weihnachtsgeschenke. Eine Frau lockte die Seniorin aus der Wohnung und verwickelte sie in ein Gespräch, wie die Polizei am Montag mitteilte. Komplizen räumten derweil die Wohnung aus. Neben Weihnachtsgeschenken stahlen sie auch Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von mehr als tausend Euro.