Berlin: Onkel (49) brannte mit Nichte (17) durch - jetzt wollen sie heiraten

Seit drei Jahren ein Paar: Josephine P. (17) und Gerrit H. (49) sind seit 2015 ein Paar. Die damals 14-jährige brannte mit ihrer großen Liebe in Richtung Frankreich durch. Gerrit H. war zu diesem Zeitpunkt noch ihr angeheirateter Onkel. Die beiden flüchteten aus ihrem gewohnten Umfeld und ließen die Familie in Deutschland zurück.



Ihre Flucht führte die beiden nach Frankreich und Spanien, wo die Polizei die 14-Jährige nach wochenlanger Fahndung im Küstenort Valras-Plage (Südfrankreich) aufgriff. Damals wurde kein Haftbefehl der Polizei ausgestellt, da sich durch die Auswertung von Chat-Protokollen nachweisen ließ, dass die 8-Klässlerin die Flucht selbst wollte. Der Staatsanwalt veranlasste damals zwar ein Ermittlungsverfahren gegen Gerrit H., welches aber eher mittlere Erfolgaussichten versprach.



"Es war die Hölle"

Zurück in Deutschland: Josephine P. wurde in eine Psychatrie eingewiesen. Gegenüber RTL gab sie zu: "Es war die Hölle". Ihre Eltern veranlassten diesen Schritt.

Später ein Gerichtsurteil: Die Diagnose der psychischen Erkrankung sei "zweifelhaft zustande gekommen". Zusätzlich sei die Liebe juristisch erlaubt; der Teenager, wenn auch noch minderjährig, habe sich selbst dafür entschieden.



Heute leben die beiden in einer gemeinsamen Wohnung in Berlin. In der von RTL am Donnerstagabend (18. Januar 2018) ausgestrahlten Sendung dazu, sagte Gerrit H.: "Sie ist unglaublich und auch unglaublich strukturiert. Ich möchte nichts anderes mehr erleben."

Zunächst habe er versucht seine Zuneigung zu Josephine zu unterdrücken: "Ich wollte das ja vermeiden, indem ich das wegschiebe. Ich hatte ja eine Familie, die ich auch nicht im Stich lassen wollte."

Nach dem 16.Geburtstag von Josephine stand der Liebes-Beziehung auch rein rechtlich nichts mehr im Weg: Die Rechtslage in Deutschland besagt, dass Kinder bis 14 Jahren geschützt sind und jeglicher sexueller Kontakt als Missbrauch ausgelegt wird. Ab 14 Jahren ist es der Person selbst vorbehalten intimen Kontakt mit unter 21 Jahre alten Menschen zu haben. Im Fall Josephine (sie war 15) obliegt es einem Richter im Einzelfall zu entscheiden. Ab 16 Jahren ist die Sache jedoch eindeutig: Diese Altersgrenze bedeutet Entscheidungsgewalt über sexuelle Aktivitäten mit jeglichen Partnern.