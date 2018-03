Berlin-Hohenschönhausen: Mädchen (14) erstochen - Mutter findet ihre Tochter

Am Mittwochabend macht eine Frau in Berlin-Hohenschönhausen eine schreckliche Entdeckung: Die Mutter eines 14-jährigen Mädchens hat ihre Tochter erstochen in der Wohnung gefunden. Das Kind hatte mehrere Stichwunden. Wie auch schon ”Berliner-Zeitung.de” berichtete, versuchten die Rettungssanitäter eine Stunde lang, das Mädchen wiederzubeleben - ohne Erfolg. Aktuell sind Kriminaltechniker in der Wohnung der Eltern und sichern die Spuren. Die Mutter hat psychologische Betreuung in Anspruch genommen. Weitere Hintergründe sind bisher noch unklar.



Die Polizei Berlin bestätigte auf Twitter, dass wegen eines Tötungsdelikts ermittelt werde.