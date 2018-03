Berlin: 22-jähriger Fußgänger auf Zebrastreifen überfahren

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich gestern Abend in Berlin ein tödlicher Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen erfasste ein 52-jähriger Autofahrer gegen 19.40 Uhr an einem Zebrastreifen in Höhe eines Discounters einen von links die Straße überquerenden Fußgänger.



Am Unfallort gestorben

In der Folge wurde der 22-Jährige gegen einen einigen Meter entfernt geparkten Ford geschleudert. Er erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb. Während der Unfallaufnahme war die Waltersdorfer Straße zwischen Krumme Straße und Adlerstraße bis kurz nach Mitternacht gesperrt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion übernahm die Unfallbearbeitung.