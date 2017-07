Beinahe-Katastrophe in Schrobenhausen: Lkw-Fahrer "hatte Scheißangst"

Lkw-Fahrer: "Oh mein Gott, das Ding ist nicht zu löschen"



Die Stadt Schrobenhausen will für den mutigen Fahrer des brennenden Tanklastzuges eine Dankesfeier ausrichten. Vom Stadtrat habe Bürgermeister Karlheinz Stephan (CSU) bereits grünes Licht erhalten, berichtete Antenne Bayern, die Jürgen Heim zum "Helden der Woche" kürte. Im Interview des Radiosenders schilderte der Lastwagenfahrer die Umstände der waghalsigen Fahrt. "Ich hatte eine Scheißangst", sagte der 49-Jährige.Er hatte den mit 35. 000 Litern Kraftstoff beladenen brennenden Tanklaster am Montag aus bewohntem Gebiet der gut 15.000 Einwohner zählenden Kommune an den nicht bevölkerten Stadtrand gefahren und damit womöglich eine Katastrophe verhindert. "Der hinterste Reifen hat's brennen angefangen, der stand komplett in Flammen", beschrieb der aus Memmingen kommende Fahrer die Ausgangslage. Dann habe er sich gesagt: "Oh mein Gott, das Ding ist nicht zu löschen, ich muss hier einfach nur weg." Heim rief die Notrufnummer der Polizei."Ich hab' denen gesagt, was passiert ist, dass des Ding abbrennen wird, dass ich die Feuerwehr brauche und dass ich hier weg muss." Die Beamten hätten "absolut professionell" gehandelt und ihn aus der Wohngegend gelotst, schilderte der 49-Jährige. "Ich musste raus, ich wusste nur nicht wie." Die von dem Beamten per Handy navigierte Fahrt habe "eine gefühlte Ewigkeit" gedauert, berichtete Heim weiter. "Ich bin einfach nur noch gefahren."Der "tz" (Mittwoch) sagte Heim, dass er den brennenden Tanklaster wenige Meter hinter dem Ortsschild von Schrobenhausen habe anhalten müssen. "Es war auch für mich zu gefährlich." Dann sei die von der Polizei alarmierte Feuerwehr gekommen und habe die Flammen gelöscht. Ein Polizeisprecher sagte der Boulevardzeitung: "Durch sein besonnenes, ja mutiges Verhalten hat der Fahrer die Stadt sicher vor einer großen Gefahr bewahrt."