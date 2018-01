1 / 1

Ein Passagierflugzeug der türkischen Fluglinie Pegasus steckt am 14.01.2018 im nordtürkischen Trabzon (Türkei) an einem steilen Abhang neben der Landebahn, nur wenige Meter vom Schwarzen Meer entfernt, im Schlamm. Das Flugzeug ist bei der Landung von der Piste abgekommen und fast ins Schwarze Meer gestürzt. Alle Menschen an Bord hätten in Sicherheit gebracht werden können, teilte das Amt des Gouverneurs der Provinz Trabzon mit. Foto: -/DHA-Depo Photos/AP/dpa