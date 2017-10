Bei Krawallen Hubschrauber mit Laserpointer geblendet - Urteil gegen 22-Jährigen

von DPA

Vier Monate nach einer Blend-Attacke auf einen Hubschrauber ist ein gelernter Krankenpfleger zu einem Jahr und sechs Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Das Amtsgericht Tiergarten in Berlin sprach den 22-Jährigen am Mittwoch unter anderem des versuchten gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr und der versuchten gefährlichen Körperverletzung schuldig. Ein solcher Angriff sei äußerst gefährlich und nicht hinzunehmen, hieß es im Urteil.



Zu dem Angriff war es bei Straßenkrawallen linksautonomer Gruppen gekommen. Der geständige Angeklagte hatte einen mit drei Beamten besetzten Hubschrauber der Bundespolizei mit einem Laserpointer anvisiert, der Straftaten mittels Videotechnik dokumentieren sollte. 55 Sekunden lang habe das grüne Licht den Hubschrauber getroffen, so die Anklage. Der 22-Jährige habe den Einsatz behindern wollen und dabei "Augenverletzungen der Besatzung und den Kontrollverlust des Piloten über die Maschine bewusst billigend in Kauf genommen".



Könnte zu Absturz führen

Der 30-jährige Pilot sagte im Prozess, er und seine beiden Kollegen hätten sich durch Nachtsichtbrillen und rechtzeitiges Abwenden von der Lichtquelle schützen können. So ein Angriff könne aber zum Absturz führen. Aufnahmen der Videokamera an Bord führten wenig später zur Festnahme des 22-Jährigen.



Im Prozess legte der zuletzt in Weimar (Thüringen) polizeilich gemeldete und mehrfach vorbestrafte Angeklagte über seine Verteidigerin ein pauschales Geständnis ab. Das wurde strafmildernd gewertet. Das Urteil entsprach dem Antrag des Staatsanwalts. Die Verteidigerin stellte keinen konkreten Antrag. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.