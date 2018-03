Weniger HIV-Infizierte in Bayern: Ministerin Huml spricht Warnung aus

Zahl der HIV-Erstdiagnosen leicht rückläufig in Bayern:



Hohe Dunkelziffer



Im vergangenen Jahr haben 545 Menschen im Freistaat die Diagnose "HIV positiv" erhalten. Die Zahlen des Robert Koch-Instituts machten deutlich, dass es nach wie vor keinen Grund zur Entwarnung im Kampf gegen Aids gibt, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) laut Mitteilung ihres Ministeriums vom Freitag. Die Therapiemöglichkeiten hätten sich zwar wesentlich verbessert, die Immunschwächekrankheit sei aber nach wie vor nicht heilbar.Huml warnte daher vor Sorglosigkeit - auch wenn die Zahl der Ansteckungen leicht zurückgegangen ist: von 634 HIV-Erstdiagnosen (2015) auf 564 (2016) und 545 (2017). Insgesamt leben in Bayern laut Gesundheitsministerium rund 2.200 Frauen und 9.400 Männer, die HIV-positiv sind. Die Dunkelziffer dürfte aber höher liegen: "Das Tückische an der Erkrankung ist, dass Menschen das gefährliche Virus jahrelang in sich tragen können, ohne es zu wissen", warnte Huml.Zwischen einer Ansteckung, ersten Symptomen und einer Diagnose beim Arzt können Jahren liegen, erläuterte die Gesundheitsministerin und gelernte Ärztin weiter. Daher sei es wichtig, sich testen zu lassen. Der Freistaat setzt laut Huml im Kampf gegen Aids auf Prävention, Aufklärung und Beratung und stellt dafür jährlich 3,5 Millionen Euro zur Verfügung. Anlaufstellen für Betroffene sind die 76 Gesundheitsämter in Bayern, die Aids-Beratungsstellen und Aids-Hilfen.