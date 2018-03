Unwetter-Ticker: Sturmböen und Gewitter über Franken

28.03.2018: Sturmböen, Gewitter und Hochwasser

In der Nacht auf Donnerstag kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) und dem Herzogenauracher Wetterexperten Stefan Ochs ungemütlich werden. Demnach drohen am Abend Sturmböen. Auch könne es laut DWD in Nordbayern Gewitter geben. Das könnte am Donnerstag dann die Pegel anschwellen lassen.



19.3.2018: Wetterdienst warnt vor strengem Frost in Oberfranken

Die Woche beginnt frostig: In Teilen Frankens - vor allem im östlichen und nördlichen Oberfranken - sowie im Erzgebirge und in Südthüringen wird es bitterkalt. Der Deutsche Wetterdienst warnt für die Nacht auf Dienstag vor Temperaturen zwischen -8 und -13 Grad Celsius. Die gefühlte Temperatur kann noch einmal deutlich darunter liegen, vor allem in höheren Lagen.



Aktualisierung am 17.03.2018: 16:50 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Samstagnachmittag auch in Franken vor Schneeverwehungen und Windböen bis zu 50 km/h, in den Kammlagen der Mittelgebirge bis zu 70 km/h. Laut Unwetterzentrale kann es in weiten Teilen Frankens zu Straßenglätte kommen. Im Osten Frankens und im nördlichen Unterfranken ist eine Vorwarnung vor Sturm aktiv. Für Sonntag wird von Deutschen Wetterdienst Dauerfrost gemeldet.





Aktualisierung 17.03.2018, 10:54 Uhr



Mäßige bis starke Unwetter sind nach wie vor im Norden von Ober- und Unterfranken gemeldet. Zudem warnt die Deutsche Unwetterzentrale im Norden Frankens vor Straßenglätte. Zum aktuellen Wetterbericht geht es hier.



Aktualisierung vom 16.03.2017, 07:28 Uhr



Für den Norden von Ober- und Unterfranken gilt nach wie vor eine Unwetterwarnung der Deutschen Unwetterzentrale. Es werden mäßige bis starke Gewitter der Stufe Orange gemeldet.



Am Wochenende wird es in Franken wieder schneien. Laut dem Herzogenauracher Wetterexperten Stefan Ochs können bis zu 4 Zentimeter Neuschnee fallen. Nachts fallen die Temperaturen demnach auf -5 Grad oder weniger. Nicht nur für Autofahrer gilt deshalb Glättegefahr.



Aktualisierung vom 15.03.2018, 13:25 Uhr: Warnung vor Starkschneefall und Orkan



Die Deutsche Unwetterzentrale hat für das nördliche Ober- und Unterfranken eine Unwetterwarnung vor Starkschneefall und Orkan beziehungsweise Sturm ausgegeben.



Die Unwetterwarnung Stufe Orange vor Sturm/Orkan gilt von Donnerstag, 15. März 2018, 15:00 Uhr, bis Freitag, 16. März 2018, 02:00 Uhr. Betroffen sind allerdings nur Höhen über 900 Meter.



Zudem wurde in einigen Landkreisen eine Vorwarnung vor Starkschneefall ausgerufen - das bedeutet Warnstufe Gelb, eine Erhöhung auf Warnstufe Orange ist möglich. Die Schneefallwarnung ist gültig von Freitag, 16. März 2018, 07:00 Uhr, bis Samstag, 17. März 2018, 16:00 Uhr. Sie gilt für Höhen ab 500 Meter.



Der Deutsche Wetterdienst hat für Ober- und Mittelfranken eine amtliche Warnung vor Windböen ausgegeben: "Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 50 km/h (14m/s, 28kn, Bft 7) aus östlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Windböen um 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) gerechnet werden."



Aktualisierung vom 25.02.2018, 06:15 Uhr: Deutscher Wetterdienst warnt vor "strengem Frost"



Für die Nacht auf Montag warnt der Deutsche Wetterdienst in ganz Bayern vor "strengem Frost". In Hochlagen drohen Sturmböen. Die gefühlte Temperatur kann dabei noch weit unter die tatsächlichen minus 20 Grad fallen.



Aktualisierung vom 18.01.2018, 08:20: Schule fällt wegen Sturmwarnung aus



Aufgrund einer angekündigten Unwetterwarnung für Donnerstag Nachmittag/Abend entfällt an allen Schulen in ganz Oberfranken am Donnerstag der Nachmittagsunterricht. Schulschluss ist einheitlich um 12 Uhr. Das hat die Koordinierungsstelle bei der Regierung von Oberfranken soeben beschlossen.

Am Freitag findet dann wieder ganz regulär Unterricht statt. Der Unterrichtsausfall betrifft alle Schularten.



Unwetter-Ticker für Franken



Im Unwetter-Ticker für Franken informieren wir Sie über aktuelle Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes und der Deutschen Unwetterzentrale für Unterfranken, Mittelfranken und Oberfranken. Sollte die Lage in Bayern oder ganz Deutschland kritisch sein, halten wir Sie in diesem News-Ticker natürlich auch darüber auf dem Laufenden.