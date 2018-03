SPD bei der Landtagswahl 2018 in Bayern: Das ist Natascha Kohnen

Am Ende blickt Natascha Kohnen überlebensgroß auf die knapp 300 Delegierten des SPD-Parteitags. Nur ihre Augenpartie und ihre Brille sind auf einem riesigen Banner zu sehen, das nach ihrer Kür zur Spitzenkandidatin hinten im Saal enthüllt wird. "Ein neues Gesicht für Bayern" steht dort in großen Lettern.





Landtagswahl 2018 in Bayern: Natascha Kohnen für die SPD



Und vorne auf der Bühne steht Kohnen und strahlt in die Kameras. "Ich bin glücklich, ich bin aber auch stolz", sagt sie. "Es ist mir eine große Ehre, in diesen Landtagswahlkampf vorangehen zu dürfen." Natürlich sei dies eine riesige Herausforderung, vor der sie "ganz, ganz großen Respekt" habe. Aber wenn sie an ihre Tochter und ihren Sohn denke, "dann weiß ich, wofür ich das mache". Die SPD wolle den Menschen Vertrauen und Sicherheit geben, auch den Jungen. Deshalb fordert Kohnen die Bayern-SPD auch auf, in den sieben Monaten bis zur Landtagswahl am 14. Oktober zu kämpfen. "Gebt alle, alle Kraft, die ihr habt, von morgens bis abends", ruft die 50-Jährige in den Saal.



"Jetzt wird Zukunft gemacht!" - unter dieses Motto haben die bayerischen Sozialdemokraten diesen Parteitag gestellt, der nur einen einzigen Zweck hat: Kohnen auch offiziell zur Spitzenkandidatin zu küren. Nach vorne schauen, nicht zurück: Das ist auch so etwas wie das Leitmotiv. Das Hickhack und die internen Streitereien auf dem Weg zur neuen großen Koalition in Berlin, die Personalquerelen mit dem Rücktritt von Parteichef Martin Schulz - all das soll nun abgehakt werden. Nun will man endlich wieder gemeinsam an einem Strang ziehen. Das wird auch an Kohnens Wahlergebnis sichtbar: Mit 94,8 Prozent wird sie vom Parteitag aufs Schild gehoben und in den Wahlkampf gegen den designierten Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) geschickt.



"Das Angebot, das wir den Bayern machen, ist weiblich. Und das ist auch gut so", betont der Nürnberger Oberbürgermeister Ulrich Maly.



SPD will weibliches Angebot an Bayern machen



"In der Sache hart, aber im Stil nicht laut und polternd und die anderen herabsetzend." Landtagsfraktionschef Markus Rinderspacher lobt: "Du hast deinen eigenen politischen Stil, der ist nicht so machomäßig wie beim politischen Mitbewerber an der ein oder anderen Stelle." Und der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter betont, Kohnen verkörpere genau das, was die SPD jetzt brauche, nämlich "Offenheit, Transparenz, Glaubwürdigkeit, Durchsetzungsvermögen".



Doch nur mit einem neuen Stil, das wissen Kohnen und die SPD, kommen sie im Wahlkampf auch nicht weiter. Deshalb setzt die 50-Jährige voll auf die Themen, die viele Menschen bewegen: Gerechtigkeit, faire Löhne, vor allem aber: Wohnen. Das sei "die größte soziale Frage der nächsten Jahre und Jahrzehnte", sagt Kohnen über die Wohnungsnot in vielen Städten und die massiv steigenden Miet- und Baulandpreise. "Und deshalb müssen wir gemeinsam diese Wohnungsnot bekämpfen." Sie fordert deshalb ein eigenständiges bayerisches Bauministerium, vor allem aber die Gründung einer staatlichen Wohnungsbaugesellschaft, die in den nächsten fünf Jahren 25 000 neue Wohnungen pro Jahr bauen müsse. "Wann, wenn nicht jetzt?", fragt sie. Bayern habe die Mittel.

Mit Söder beschäftigt sich Kohnen in ihrer Rede an keiner einzigen Stelle. Das übernimmt der Münchner OB, der über Söders Ankündigung schimpft, eine staatliche Wohnungsbaugesellschaft solle binnen zwei Jahren 2000 neue Wohnungen bauen. "Das ist kein Angebot, das ist lächerlich, das ist Feigenblatt-Politik", kritisiert Reiter.



Doch Söders CSU ist nicht der einzige Gegner der SPD bei der Landtagswahl. Da sind auch noch die Grünen, die der SPD den Rang als zweitstärkste Kraft im Landtag streitig machen wollen. In Umfragen nämlich rangiert die SPD derzeit nur bei um die 15 Prozent, in einer Erhebung lagen SPD und Grüne gleichauf bei 14 Prozent. Andererseits ist die SPD die einzige Oppositionspartei, die nicht öffentlich angekündigt hat, im Herbst gemeinsam mit der CSU regieren zu wollen. Die Freien Wähler, die FDP, sogar die Grünen habe sich eindeutig aufs Mitregieren festgelegt. Ob die SPD am Ende davon profitieren kann? Kohnen jedenfalls verzichtet bewusst auf jegliche Koalitionsaussage.

Auch ein konkretes Prozent-Ziel will keiner formulieren. Da sind die 25 Prozent, die Christian Ude bei der Landtagswahl 2013 als Ziel ausgegeben hatte, noch in zu unguter Erinnerung. Nur Reiter hofft vorsichtig auf mehr als 20 Prozent: Er würde sich sehr freuen, wenn am Ende eine 2 vorne stehen würde, wie er sagt.