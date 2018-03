Söders Minister: Wer kommt ins bayerische Kabinett?

Am Mittwoch ist es soweit: Mit der Ernennung seines Kabinetts lässt Markus Söder die Regierungszeit von CSU-Chef Horst Seehofer in den Geschichtsbüchern verschwinden. Wer darf mitregieren? Das sind die Gerüchte über einige wichtige Ressorts:



Finanzen/Wirtschaft:

Wer das Finanzministerium übernimmt, ist die spannendste Frage. Es gibt zwei Favoriten: Ilse Aigner und Albert Füracker. Aigner ist Chefin der mächtigen Oberbayern-CSU, gehört aber zu Seehofers Unterstützern und galt lange als Konkurrentin Söders. Für die Landtagswahl muss Söder aber die Oberbayern-CSU für sich gewinnen. Als bisherige Wirtschaftsministerin und Ex-Bundesagrarministerin hat Aigner zweifelsohne genug Erfahrung. Füracker, Chef des CSU-Bezirk Oberpfalz, hat als Finanzstaatssekretär einen engen Draht zum bisherigen Minister Söder und gilt auch sonst als dessen treuester Unterstützer. Sollte Söder nur auf sein Vertrauen setzen, wäre Füracker der Ministerposten sicher.



Inneres, Bau und Verkehr:

Alles andere als eine erneute Berufung von Joachim Herrmann wäre eine Überraschung. Er führt das Haus seit 2007, ist Deutschlands dienstältester Innenminister. Wegen seiner konservativen Politik und der Dauerforderung nach einem starken Staat ist er als "Schwarzer Sheriff" bekannt. Seine Loyalität und Aufopferung für die CSU wird in der Partei geschätzt: Er verzichtete auf eine Kampfkandidatur gegen Söder.



Staatskanzlei:

Wer diese Schlüsselpositionen besetzt, sollte hundertprozentig loyal zum Ministerpräsidenten sein. Genannt werden unter anderem Innenexperte Florian Herrmann, Bildungsstaatssekretär Georg Eisenreich und JU-Chef Hans Reichhart. Auch für Füracker wäre es ein passender Posten.



Umwelt:

Über mangelnde Arbeit konnte sich Ulrike Scharf in den vergangenen Monaten nicht beklagen: So sorgte Seehofers Ankündigung eines dritten Nationalparks für Zusatzarbeit. Die Oberbayerin übernahm den Posten erst 2014 und dürfte im Postenpoker gute Chancen haben. Genannt wird auch der Vorsitzende des CSU-Arbeitskreises Umwelt, der 40-jährige Martin Huber.



Soziales:

Der Integrationsbeauftragten Kerstin Schreyer werden die besten Chancen gegeben. Sie hatte bereits viel mit dem Haus zu tun, und Söder will den Frauenanteil im Kabinett nicht sinken lassen. Bisher hatte die Oberpfälzerin Emilia Müller das Amt inne, die aber nicht mehr für den Landtag kandidiert.



Agrar:

Nach Chefposten im Umweltministerium und in der Staatskanzlei könnte der Weg des Oberbayers Marcel Huber nun ins Agrarministerium führen. Dies dürfte der Tierarzt nicht nur dem Karriereende von Amtsinhaber Helmut Brunner verdanken, sondern auch seiner uneitlen und unkomplizierten Arbeitsweise. Der 60-Jährige pflegte einen engen Kontakt zu Seehofer, ihm wird aber kein Lagerdenken zugeschrieben. Außenseiterchancen werden der Agrarausschuss-Vorsitzenden Angelika Schorer eingeräumt. Die 59-Jährige stammt aus dem Allgäu.



Justiz:

Als weiterhin gesetzt gilt Winfried Bausback. Ein anderer Kandidat, der ihm rechtswissenschaftlich annähernd das Wasser reichen könnte, ist bislang nicht in Erscheinung getreten.