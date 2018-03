Seehofer: Mit Söder als Ministerpräsident beginnt neue Ära in Bayern

Seehofer verspricht vernünftige Zusammenarbeit mit Söder



Mit der Wahl von Markus Söder zum neuen bayerischen Ministerpräsidenten beginnt laut seinem Amtsvorgänger Horst Seehofer für den Freistaat eine neue Zeitrechnung."Jetzt beginnt mit dem heutigen Tag eine neue Ära in Bayern", sagte der erst am Dienstag vom Amt des Ministerpräsidenten zurückgetretene Seehofer am Freitag vor Beginn der Sondersitzung des Landtags in München."Der Tag ist etwas Besonderes", betonte Seehofer, er sei jetzt "sehr entspannt. Ich habe meine Zeit abgeschlossen, es war eine sehr schöne und erfolgreiche Zeit." Der neue Bundesinnenminister und CSU-Chef Seehofer versprach Söder eine vernünftige Zusammenarbeit. "Wir haben beide jetzt eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit für unser Land. Beide würden daher so arbeiten, "wie es die Bevölkerung von uns erwartet."Am Freitag will der bayerische Landtag Söder zum Nachfolger von Seehofer wählen. Die Abstimmung gilt wegen der absoluten Mehrheit der CSU als reine Formsache.