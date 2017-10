Notfallseelsorger spricht über Einsatz beim Münchner Amoklauf vor einem Jahr

Vor einem Jahr, am 22. Juli 2016, erschoss der Amokschütze David S. neun Jugendliche am Münchner Olympia-Einkaufszentrum (OEZ). Diakon Dietmar Frey war damals als Notfallseelsorger im Einsatz, zusammen mit insgesamt 150 Profis der Krisenintervention aus München und Umgebung. Im Interview schildert er die Ereignisse des 22. Juli und erklärt, warum Jahrestage und Erinnerungsorte so wichtig sind.



Wie haben Sie Ihren Einsatz als Notfallseelsorger am OEZ vor einem Jahr erlebt?



Frey: Die Herausforderung für uns Notfallseelsorger war das große Spektrum von Betroffenen: Da waren die unmittelbar und ganz stark Betroffenen, zum Beispiel der Vater, der seinen Sohn verloren hatte. Dann gab es Augenzeugen, die gesehen hatten, dass jemand von einem Schuss getroffen wurde. Dann gab es die Zeugen, die unten in der U-Bahn gehört hatten, dass oben geschossen wird. Und dann gab es noch ein paar Mädchen, die eigentlich überhaupt nicht betroffen waren, aber beim Besuch des Tatorts in Weinkrämpfe ausbrachen, einfach weil sie das so erschüttert hat. Die Frage für uns Notfallseelsorger ist immer: Wer ist betroffen? Im Gegensatz zu sichtbaren körperlichen Verletzungen sind seelische und psychische Beeinträchtigungen oft nicht sofort zu erkennen.



Wie haben Sie diesen Abend und diese Nacht persönlich erlebt?



Frey: Ich fand toll, dass trotz der unklaren Bedrohungssituation viele Menschen rund ums OEZ die Türen aufgesperrt haben, um wildfremde, verängstigte Menschen zu beherbergen. In welcher Lage wir uns befanden, wurde mir deutlich, als wir gerade an einer Tankstelle ein Gespräch führten und plötzlich schwer bewaffnete Polizisten kamen und uns dort wegscheuchten, weil es zu gefährlich sei. Da zuckt man schon zusammen und denkt sich: Hoppla, jetzt sind wir selbst betroffen. Später zu Hause haben mir dann schon die Knie etwas gewackelt.



Am Samstag, ein Jahr nach dem Amoklauf, wird der Erinnerungsort für die neun Opfer enthüllt. Warum sind Jahrestage bei Unglücksfällen so wichtig?



Frey: Gerade am ersten und zweiten Jahrestag von Ereignissen produziert die Seele viele Bilder, die zum Teil schon verarbeitet wurden, zum Teil aber auch nicht. Das Problem bei Katastrophen ist, dass die Seele aus Selbstschutz viele Bilder ganz tief im Inneren versteckt. Das Ziel der Notfallseelsorge ist eigentlich, durch Gespräche und Begleitung zu verhindern, dass sich so ein traumatisches Erlebnis manifestiert. Das gelingt oft, aber nicht in allen Fällen. Dann kommen diese Bilder am Jahrestag plötzlich wieder hoch. Die Frage ist: Kriege ich jetzt noch einmal einen Angstzustand? Oder hilft mir jemand dabei, diese Bilder positiv einzuordnen? Deshalb sind die Kollegen vom Kriseninterventionsteam am Samstag bei der Gedenkfeier mit vor Ort.