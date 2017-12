Mit 4 Promille eingeschlafen: Betrunkener legt sich mitten auf Kreuzung

Vier Promille



Am Donnerstag (28. Dezember 2017) erreichte die Polizei Traunstein die Meldung, dass ein Mann auf einer Kreuzung in Traunreut (Landkreis Traunstein, Oberbayern) liegt. Der Mann war in den Abendstunden des Donnerstags in einer Kneipe in der Kantstraße unterwegs und machte sich auf den Heimweg: Dieser endete an der Kreuzung Werner-von-Siemens-Straße und Kantstraße.Dort legte sich der Betrunkene auf die Straße und begann zu schlafen.Fußgänger bemerkten den Mann und riefen gegen 23 Uhr die Polizei. Der Betrunkene wurde in Gewahrsam genommen und von den Beamten nach Hause gefahren. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von vier Promille.