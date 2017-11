Mehr Elektroschock-Pistolen für bayerische Polizisten

Weitere Polizisten in Bayern sollen im nächsten Jahr mit Elektroschockpistolen ausgerüstet werden. In einem einjährigen Pilotversuch sollen die Unterstützungskommandos bei der Bereitschaftspolizei und bei den Polizeipräsidien München und Mittelfranken die sogenannten Taser bekommen, wie Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag in Nürnberg sagte. Der Pilotversuch solle Mitte 2018 starten. Herrmann rechnet mit Kosten von etwa 90 000 Euro. Seit 2006 werden Taser bereits bei den Spezialeinsatzkommandos eingesetzt.In bestimmten Situationen seien Taser eine sinnvolle Alternative für die Polizei neben Pfefferspray, Einsatzstock und Schusswaffe. Ihr Einsatz sei nur in Vier-Mann-Teams und mit spezieller Schulung möglich. Normale Wach- und Streifenbeamte sollen auch künftig nicht mit den Elektroschockern arbeiten.Schon zum Beginn des Jahres testete die Berliner Polizei die Elektroschockwaffen.