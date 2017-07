Mariä Himmelfahrt 2017: Wer hat frei? Was wird gefeiert?

Mariä Himmelfahrt 2016: Wer hat frei?





Wie viele Gemeinden in Bayern feiern Mariä Himmelfahrt?





Wer legt fest, ob Feiertag ist?





Maria oder Mariä - Wie heißt der Feiertag richtig?





Seit wann wird Mariä Himmelfahrt gefeiert?





Was wird an Maria Himmelfahrt gefeiert?





Welche Bräuche gibt es an dem Feiertag?





Wo in Franken ist Mariä Himmelfahrt 2017 ein gesetzlicher Feiertag?





Wo in Franken ist Mariä Himmelfahrt kein Feiertag?



Am 15. August ist Bayern geteilt. Während die einen ausschlafen oder einen Ausflug unternehmen, müssen die anderen arbeiten und schielen wohl etwas neidisch auf die katholischen Städte und Gemeinden im Freistaat.Denn am 15. August ist Mariä Himmelfahrt. Ein Feiertag, der jedoch nicht für jeden gilt. Nur in Bayern und im Saarland wird gefeiert und nur in bayerischen, katholischen Gemeinden und Städten ist der Tag ein gesetzlicher Feiertag. Dieses Jahr fällt der Feiertag auf einen Dienstag.Wo in Franken und Bayern gefeiert wird, welche Bräuche es am 15. August gibt und wo Veranstaltungen stattfinden, lesen Sie hier:Mariä Himmelfahrt (oder auch Maria Himmelfahrt) ist im Saarland und in Bayern ein gesetzlicher Feiertag. Jedoch nur in Städten und Gemeinden, die eine überwiegend katholische Bevölkerung haben. Dabei ist unwichtig, ob sie katholisch, evangelisch oder konfessionslos sind oder eine andere Religion ausüben.Sind Sie katholisch und arbeiten in einer evangelischen Kommune, können Sie in Absprache mit Ihrem Arbeitgeber, der Arbeit fernbleiben. Das legt das Bayerische Feiertagsgesetz fest. In speziellen Fällen darf Ihr Arbeitgeber Ihre Abwesenheit aber auch untersagen. Die Ausnahmen sind ebenfalls im Gesetz über den Schutz der Sonn- und Feiertage in Bayern (Artikel 4) festgelegt.In 1704 bayerischen Kommunen ist Mariä Himmelfahrt ein Feiertag. Das berichtet das Landesamt für Statistik. 352 Städte und Gemeinden sind überwiegend evangelisch. Diese sind vor allem in Ober- und Mittelfranken zu finden.Es ist kein Zufall, wer an Mariä Himmelfahrt frei hat und wer nicht. Das Statistische Landesamt in München stellt auf Basis der letzten Volkszählung fest, welche Gemeinden am 15. August frei haben. Als Grundlage für das Jahr 2017 wird der Zensus 2011 hergenommen.Die Feiertagsregelung Mariä Himmelfahrt unterlag bis 2013 der Volkszählung von 1987. In sieben Gemeinden in Bayern gab es deshalb ab 2014 einen Feiertag, weil es mehr katholische Einwohner als evangelische gab. In Franken haben seitdem auch Arbeitnehmer in Geiselwind (Landkreis Kitzingen), Gochsheim (Landkreis Schweinfurt), Maßbach (Landkreis Bad Kissingen), Sulzdorf an der Lederhecke (Landkreis Rhön-Grabfeld), Thüngen (Landkreis Main-Spessart) und Walsdorf (Landkreis Bamberg) frei.Ab 2014 entfällt der Feiertag Mariä Himmelfahrt in den fränkischen Gemeinden Baiersdorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) und Speichersdorf (Landkreis Bayreuth). Für Arbeitnehmer ist er ein normaler Werktag.Auf Nachfrage von inFranken.de teilte eine Sprecherin des Bayerisches Landesamts für Statistik mit, dass Änderungen erst wieder durch den nächsten Zensus im Jahr 2021 auftreten können.Dabei kann es manchmal knapp sein, wie einst in einer Gemeinde in Franken: Die Volkszählung von 1987 in Warmensteinach im Fichtelgebirge (Kreis Bayreuth) ergab, dass es mehr evangelische als katholische Einwohner gibt - allerdings nur 22. Mittlerweile werden deutlich mehr evangelische Bewohner in Warmensteinach gezählt. Der Zensus 2011 ergab, dass die evangelischen Christen mit 1063 deutlich in der Überzahl sind. Im Vergleich dazu leben nach dem Zensus 2011 831 Katholiken in der Gemeinde.Es gibt zwei Schreibweisen: Mariä Himmelfahrt und Maria Himmelfahrt. Das "ä" in "Mariä" steht für den lateinischen Genitiv von Maria. Mittlerweile ist der 15. August aber auch als Maria Himmelfahrt bekannt.Das Konzil von Ephesus verlieh im Jahr 431 Maria den Titel als Gebärerin Gottes. Seit dem 6. Jahrhundert wird ihre "Entschlafung" gefeiert. In Deutschland wurde das Marienfest im Jahr 813 eingeführt.Auch in vielen anderen Ländern ist Mariä Himmelfahrt ein gesetzlicher Feiertag: wie zum Beispiel in Belgien, Frankreich, Österreich, der Schweiz, Lichtenstein, Italien, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Slowenien und Spanien, Griechenland, Georgien, Rumänien und Zypern.Im Saarland ist der 15. August ebenfalls ein gesetzlicher Feiertag. In den überwiegend katholischen Gemeinden haben die Menschen in Bayern frei.Für katholische Christen hat die Maria, die Mutter von Jesu, einen hohen Stellenwert. Sie wird besonders verehrt. Der 15. August erinnert daran, dass auch sie heilig ist. Nach ihrem Tod soll sie direkt in den Himmel gekommen sein. In der Bibel wird zwar von Maria erzählt, nicht aber über ihre Himmelfahrt.Hinter "Mariä Himmelfahrt" verbirgt sich theologisch korrekt gesprochen das Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel: Maria ist mit Leib und Seele als ganzer Mensch in die Herrlichkeit Gottes aufgenommen worden. Diesen Glaubenssatz erhob Papst Pius XII. nach Befragung aller Bischöfe am Allerheiligenfest 1950 zum Dogma. "Im Geheimnis dieses Marienfestes feiern wir zugleich mit der Krönung Mariens auch unsere noch erhoffte Vollendung im Himmel", sagt Bischof Dr. Friedhelm Hofmann.Die Himmelfahrt hat eine besondere Bedeutung und ist ein religionsgeschichtliches Motiv. Die biblischen Erzählungen von Christi Himmelfahrt sollen Hoffnung machen, dass der Mensch nach dem Tod in ein jenseitiges Paradies kommt. In der modernen Theologie wird der Himmel als ein endgültiges "Bei-Gott-sein" interpretiert. Auch im Islam gibt es eine Himmelfahrt. Hier wird überliefert, dass der Religionsstifter Mohammed durch sieben Himmel bis vor Gottes Thron aufgestiegen ist.Am 15. August finden vielerorts Wallfahrten mit Lichterprozessionen statt. Zudem gibt es in vielen Regionen die sogenannte Kräuterweihe. Seit dem 10. Jahrhundert gibt es diesen Brauch an Maria Himmelfahrt schon.Ab dem 10. Jahrhundert erzählte man sich, dass das Grab von Maria nach Kräutern gerochen hat. Später hieß es, dass ihre Grabtücher nach Lilien geduftet haben. Da Maria immer wieder in Verbindung mit Kräutern und Blumen gebracht wird, gibt es nachweislich seit dem 10. Jahrhundert den Brauch der Kräuterweihe.Schon die Ägypter, Griechen, Römer und die germanischen Völker kannten die Heilkraft bestimmter Pflanzen. Im Mittelalter wurde der Brauch christianisiert, indem die Wirkung der Gewächse auf Gott und die Fürsprache Marias zurückgeführt wurde.Die christliche Legende, die der Kräuterweihe zu Grunde liegt, dreht sich um die Himmelfahrt Marias: Als die Apostel nach drei Tagen das Grab der Muttergottes öffneten, fanden sie statt des Leichnams duftende Blumen und Kräuter darin, schreibt das Ordinariat Würzburg.In vielen Gegenden, auch in Franken, werden am 14. August für Mariä Himmelfahrt Kräuterbuschen oder auch Wurzbüschel gebunden. Die Zahl der Kräuter schwankt je nach Region von sieben bis 99. In den meisten Kräuterbuschen ist in der Mitte eine Königskerze.inFranken.de hat vor drei Jahren sechs Frauen aus Beutelsdorf begleitet, wie sie Wurzbüschel sammeln.Am 15. August werden die Kräuterbuschen in die Kirche gebracht und vom Pfarrer geweiht. Die Tradition besagt, dass geweihte Kräuter vor Krankheiten und Unglücken wie Feuer oder Unwetter schützen. Deshalb werden die Kräuterbündel nach der Weihe im Haus in den Herrgottswinkel gehängt. Der Herrgottswinkel findet sich in Zimmerecken mancher katholischer Haushalte. Hier werden ein Kreuz, aber auch Heiligenbilder oder Blumen aufgestellt.Zu Mariä Himmelfahrt beginnt der "Frauendreißiger", der bis zum Fest Mariä Geburt am 8. September beziehungsweise bis Mariä Schmerzen am 15. September gezählt wird. In dieser Zeit sind die hiesigen Kräuter voll ausgereift. Die teils darin vorhandenen Gifte sollen ihre Schärfe verloren haben. Auch dieses christliche Brauchtum lässt sich auf das Fasten der Germanen vor den Erntefesten zurückführen. An zahlreichen Wallfahrtsorten im Bistum Würzburg werden Mariä Himmelfahrt und die folgenden Marienfeste besonders feierlich begangen. Beeindruckend ist die Feier am Maria Ehrenberg in der Rhön.In überwiegend katholisch geprägten Gemeinden haben die Menschen am 15. August 2017 frei.OBERFRANKENLandkreis BambergAltendorf, Bamberg, Bischberg, Breitengüßbach, Buttenheim, Frensdorf, Gundelsheim, Hallstadt, Heiligenstadt i.OFr., Hirschaid, Kemmern, Litzendorf, Memmelsdorf, Oberhaid, Pettstadt, Pommersfelden, Rattelsdorf, Scheßlitz, Strullendorf, Viereth-Trunstadt, Zapfendorf, Schlüsselfeld, Baunach, Gerach, Lauter, Reckendorf, Königsfeld, Stadelhofen, Wattendorf, Stegaurach, Walsdorf, Burgwindheim, Ebrach, Burgebrach, Schönbrunn i.Steigerwald, Lisberg, PriesendorfLandkreis CoburgSeßlachLandkreis LichtenfelsAltenkunstadt, Bad Staffelstein, Burgkunstadt, Ebensfeld, Hochstadt a.Main, Lichtenfels, Marktgraitz, Marktzeuln, WeismainLandkreis BayreuthAhorntal, Aufseß, Fichtelberg, Hollfeld, Kirchenpingarten, Mehlmeisel, Pegnitz, Plankenfels, Pottenstein, WaischenfeldLandkreis KronachKronach, Nordhalben, Pressig, Reichenbach, Steinbach a.Wald, Steinwiesen, Stockheim, Teuschnitz, Tschirn, Wallenfels, WilhelmsthalLandkreis KulmbachKupferberg, Ludwigschorgast, Marktleugast, Marktschorgast, Presseck, StadtsteinachLandkreis WunsiedelNagelLandkreis ForchheimDormitz, Ebermannstadt, Eggolsheim, Effeltrich, Forchheim, Gößweinstein, Hallerndorf, Hausen, Heroldsbach, Hetzles, Kirchehrenbach, Kleinsendelbach, Kunreuth, Langensendelbach, Leutenbach, Neunkirchen a.Brand, Obertrubach, Pinzberg, Poxdorf, Pretzfeld, Unterleinleiter, Weilersbach, Weißenohe, WiesenthauMITTELFRANKENLandkreis Erlangen-HöchstadtAdelsdorf, Bubenreuth, Gremsdorf, Großenseebach, Hemhofen, Herzogenaurach, Heßdorf, Höchstadt a.d.Aisch, Marloffstein, Röttenbach, WachenrothLandkreis Nürnberger LandNeuhaus a.d.Pegnitz, Neunkirchen a.Sand, Schnaittach, SimmelsdorfLandkreis AnsbachArberg, Aurach, Burgoberbach, Dürrwangen, Herrieden, Mitteleschenbach, Ornbau, Wilburgstetten, Wolframs-EschenbachLandkreis Neustadt a.d. AischMarkt Bibart, Oberscheinfeld, ScheinfeldLandkreis RothAbenberg, Allersberg, Greding, Heideck, Hilpoltstein, Röttenbach, SpaltLandkreis Weißenburg-GunzenhausenEllingen, Gnotzheim, Pleinfeld, RaitenbuchUNTERFRANKENLandkreis AschaffenburgAlzenau, Aschaffenburg, Bessenbach, Blankenbach, Dammbach, Geiselbach, Glattbach, Goldbach, Großostheim, Haibach, Heigenbrücken, Heinrichsthal, Heimbuchenthal, Hösbach, Johannesberg, Kahl a.Main, Karlstein, Kleinostheim, Kleinkahl, Krombach, Laufach, Mainaschaff, Mespelbrunn, Mömbris, Rothenbuch, Sailauf, Schöllkrippen, Sommerkahl, Stockstadt a.Main, Waldaschaff, Weibersbrunn, Westerngrund, WiesenLandkreis Bad KissingenAura a.d.Saale, Bad Bocklet, Bad Brückenau, Bad Kissingen, Burkardroth, Elfershausen, Euerdorf, Fuchsstadt, Hammelburg, Maßbach, Motten, Münnerstadt, Nüdlingen, Oberthulba, Oerlenbach, Oberleichtersbach, Ramsthal, Riedenberg, Schondra, Sulzthal, Rannungen, Thundorf i.UFr., Wartmannsroth, WildfleckenLandkreis Rhön-GrabfeldBad Königshofen i.Grabfeld, Bastheim, Bischofsheim a.d.Rhön, Burglauer, Fladungen, Großbardorf, Großeibstadt, Hausen, Hendungen, Heustreu, Hohenroth, Hollstadt, Mellrichstadt, Oberstreu, Stockheim, Herbstadt, Sulzdorf a.d.Lederhecke, Niederlauer, Nordheim v.d.Rhön, Oberelsbach, Rödelmaier, Salz, Sandberg, Schönau a.d.Brend, Strahlungen, Sulzfeld, Trappstadt, Unsleben, Wollbach, Saal an der Saale, WülfershausenLandkreis HaßbergeAidhausen, Breitbrunn, Bundorf, Burgpreppach, Ebelsbach, Ebern, Eltmann, Gädheim, Haßfurt, Hofheim i.UFr., Kirchlauter, Knetzgau, Oberaurach, Pfarrweisach, Rauhenebrach, Riedbach, Sand a.Main, Stettfeld, Theres, Wonfurt, Zeil a.MainLandkreis MiltenbergAltenbuch, Amorbach, Bürgstadt, Collenberg, Dorfprozelten, Eichenbühl, Elsenfeld,Erlenbach a.Main, Eschau, Faulbach, Großheubach, Großwallstadt, Hausen, Kirchzell, Kleinheubach, Kleinwallstadt, Klingenberg a.Main, Laudenbach, Leidersbach, Miltenberg, Mömlingen, Mönchberg, Neunkirchen, Niedernberg, Obernburg a.Main, Röllbach, Rüdenau, Schneeberg, Stadtprozelten, Sulzbach a.Main, Weilbach, Wörth a.MainLandkreis WürzburgAub, Bergtheim, Bieberehren, Bütthard, Eibelstadt, Eisenheim, Eisingen, Erlabrunn, Estenfeld, Frickenhausen a.Main, Gaukönigshofen, Gelchsheim, Gerbrunn, Geroldshausen, Giebelstadt, Greußenheim, Güntersleben, Hausen b.Würzburg, Helmstadt, Hettstadt, Höchberg, Holzkirchen, Kirchheim, Kist, Kleinrinderfeld, Kürnach, Leinach, Margetshöchheim, Neubrunn, Oberpleichfeld, Ochsenfurt, Prosselsheim, Randersacker, Riedenheim, Rimpar, Röttingen, Rottendorf, Sonderhofen, Tauberrettersheim, Theilheim, Thüngersheim, Unterpleichfeld, Veitshöchheim, Waldbüttelbrunn, Waldbrunn, Würzburg, Zell a.MainLandkreis SchweinfurtBergrheinfeld, Dingolshausen, Dittelbrunn, Donnersdorf, Euerbach, Frankenwinheim, Geldersheim, Gerolzhofen, Gochsheim, Grafenrheinfeld, Grettstadt, Kolitzheim, Lülsfeld, Michelau i.Steigerwald, Niederwerrn, Oberschwarzach, Poppenhausen, Röthlein, Schonungen, Schwanfeld, Schweinfurt, Stadtlauringen, Sulzheim, Üchtelhausen, Waigolshausen, Wasserlosen, Werneck, WipfeldLandkreis Main-SpessartArnstein, Aura i.Sinngrund, Birkenfeld, Bischbrunn, Burgsinn, Erlenbach b.Marktheidenfeld, Esselbach, Eußenheim, Fellen, Frammersbach, Gemünden a.Main, Gössenheim, Gräfendorf, Hafenlohr, Himmelstadt, Karbach, Karlstadt, Karsbach, Kreuzwertheim, Lohr a.Main, Marktheidenfeld, Neuendorf, Neuhütten, Neustadt a.Main, Obersinn, Rechtenbach, Retzstadt, Rieneck, Roden, Rothenfels, Schollbrunn, Steinfeld, Thüngen, Triefenstein, Urspringen, Wiesthal, ZellingenIn überwiegend evangelisch geprägten Gemeinden ist der 15. August ein Werktag.OBERFRANKENLandkreis CoburgAhorn, Bad Rodach, Dörfles-Esbach, Ebersdorf bei Coburg, Großheirath, Grub a. Forst, Itzgrund, Lautertal, Meeder, Neustadt bei Coburg, Niederfüllbach, Rödental, Sonnefeld, Untersiemau, Weidhausen bei Coburg, Weitramsdorf, CoburgLandkreis LichtenfelsMichelau i. Ofr., Redwitz a.d. RodachLandkreis BayreuthBad Berneck i. Fichtelgebirge, Bayreuth, Betzenstein, Bindlach, Bischofsgrün, Creußen, Eckersdorf, Emtmannsberg, Gefrees, Glashütten, Goldkronach, Haag, Heinersreuth, Hummeltal, Mistelbach, Mistelgau, Plech, Prebitz, Schnabelwaid, Seybothenreuth, Speichersdorf, Warmensteinach, Weidenberg,Landkreis KronachKüps, Ludwigsstadt, Marktrodach, Mitwitz, Schneckenlohe, Tettau, WeißenbrunnLandkreis KulmbachGrafengehaig, Guttenberg, Harsdorf, Himmelkron, Kasendorf, Ködnitz, Kulmbach, Mainleus, Neudrossenfeld, Neuenmarkt, Rugendorf, Thurnau, Trebgast, Untersteinach, Wirsberg, WonseesLandkreis HofBad Steben, Berg, Döhlau, Feilitzsch, Gattendorf, Geroldsgrün, Helmbrechts, Hof, Issigau, Köditz, Konradsreuth, Leupoldsgrün, Lichtenberg, Münchberg, Naila, Oberkotzau, Regnitzlosau, Rehau, Schauenstein, Schwarzenbach an der Saale, Schwarzenbach am Wald, Selbitz, Sparneck, Stammbach, Töpen, Trogen, Weißdorf, Zell im FichtelgebirgeLandkreis WunsiedelArzberg, Bad Alexandersbad, Höchstädt i. Fichtelgebirge, Hohenberg a. d. Eger, Kirchenlamitz, Marktleuthen, Marktredwitz, Röslau, Schirnding, Schönwald, Selb, Thiersheim, Thierstein, Tröstau, Weißenstadt, WunsiedelLandkreis ForchheimEgloffstein, Gräfenberg, Hilpoltstein, Igensdorf, WiesenttalMITTELFRANKENLandkreis Erlangen-HöchstadtAurachtal, Baiersdorf, Buckenhof, Eckental, Erlangen, Heroldsberg, Kalchreuth, Lonnerstadt, Möhrendorf, Mühlhausen, Oberreichenbach, Spardorf, Uttenreuth, Vestenbergsgreuth, WeisendorfLandkreis Nürnberger LandAlfeld, Altdorf bei Nürnberg, Burgthann, Engelthal, Feucht, Happurg, Hartenstein, Henfenfeld, Hersbruck, Kirchensittenbach, Lauf a.d. Pegnitz, Leinburg, Nürnberg, Offenhausen, Ottensoos, Pommelsbrunn, Reichenschwand, Röthenberg a.d. Pegnitz, Rückersdorf, Schwaig bei Nürnberg, Schwarzenbruck, Velden, Vorra, WinkelhaidLandkreis FürthAmmerndorf, Caldolzburg, Fürth, Großhabersdorf, Langenzenn, Oberasbach, Obermichelbach, Puschendorf, Roßtal, Seukendorf, Stein, Tuchenbach, Veitsbronn, Wilhermsdorf, ZirndorfLandkreis AnsbachAdelshofen, Ansbach, Bechhofen, Bruckberg, Buch a. Wald, Burk, Colmberg, Dentlein a. Forst, Diebach, Dietenhofen, Dinkelsbühl, Dombühl, Ehingen, Feuchtwangen, Flachslanden, Gebsattel, Gerolfingen, Geslau, Heilsbronn, Insingen, Langfurth, Lehrberg, Leutershausen, Lichtenau, Merkendorf, Mönchsroth, Neuendettelsau, Neusitz, Oberdachstetten, Ohrenbach, Petersaurach, Röckingen, Rothenburg ob der Tauber, Rügland, Sachsen bei Ansbach, Schillingsfürst, Schnelldorf, Schopfloch, Steinsfeld, Unterschwaningen, Wassertrüdingen, Weidenbach, Weihenzell, Weiltingen, Wettringen, Wieseth, Windelsbach, Windsbach, Wittelshofen, WörnitzLandkreis RothBüchenbach, Georgensgmünd, Kammerstein, Rednitzhembach, Rohr, Roth, Schwanstetten, Thalmässing, WendelsteinLandkreis Neustadt a.d. AischBad Windsheim, Baudenbach, Burgbernheim, Burghaslach, Dachsbach, Diespeck, Dietersheim, Emskirchen, Ergersheim, Gallmersgarten, Gerhardshofen, Gollhofen, Gutenstetten, Hagenbüchach, Hemmersheim, Illesheim, Ippesheim, Ipsheim, Langenfeld, Marktbergel, Markt Erlbach, Markt Nordheim, Markt Taschendorf, Münchsteinach, Neuhof a.d. Zenn, Oberickelsheim, Obernzenn, Simmershofen, Sugenheim, Trautskirchen, Uehlfeld, Uffenheim, Weigenheim, Wilhelmsdorf, Neustadt a.d. AischLandkreis Weißenburg-GunzenhausenAbsberg, Alesheim, Bergen, Burgsalach, Dittenheim, Ettenstatt, Gunzenhausen, Haundorf, Heidenheim, Höttingen, Langenaltheim, Markt Berolzheim, Meinheim, Muhr a.See, Nennslingen, Pappenheim, Pfofeld, Polsingen, Solnhofen,Treuchtlingen, Theilenhofen, Weißenburg i.Bay., WestheimUNTERFRANKENLandkreis Bad KissingenGeroda, ZeitlofsLandkreis Rhön-GrabfeldAubstadt, Höchheim, Ostheim v.d.Rhön, Sondheim v.d.Rhön, WillmarsLandkreis HaßbergeErmershausen, Königsberg i.Bay., Maroldsweisach, Rentweinsdorf, UntermerzbachLandkreis KitzingenAbtswind, Albertshofen, Buchbrunn, Castell, Kitzingen, Kleinlangheim, Mainbernheim, Mainstockheim, Marktbreit, Markt Einersheim, Marktsteft, Martinsheim, Obernbreit, Rödelsee, Rüdenhausen, SegnitzLandkreis SchweinfurtSchwebheim, SennfeldLandkreis WürzburgAltertheim, Reichenberg, Remlingen, Sommerhausen, Uettingen, Winterhausen