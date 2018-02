Nach Doppelmord in Petershausen: Bekannter der Opfer in Untersuchungshaft

Freundinnen tot in Wohnung von Bekanntem gefunden





Verdächtiger befand sich mit Leichen der Frauen in seiner Wohnung





Untersuchungshaft: Mutmaßlicher Täter schweigt



Im oberbayrischen Petershausen im Landkreis wurden am Montag die Leichen von zwei vermissten Frauen gefunden. Ein Bekannter der beiden 40-Jährigen steht unter Mordverdacht.Die Leichen der toten Frauen wurden laut Polizei in der Wohnung des 53-jährigen mutmaßlichen Täters gefunden. Der Mann sitzt wegen zweifachen Mordes in Untersuchungshaft, am Dienstag wurde er einem Ermittlungsrichter vorgeführt.Die beiden befreundeten Frauen aus Dachau waren am Montag von Angehörigen als vermisst gemeldet, sie waren allerdings bereits seit Samstag verschwunden. Wie die Angehörigen der Polizei erzählten, hatten die beiden Frauen vor nach Petershausen zu fahren. "Was wir bisher wissen, ist, dass es eine Bekanntschaft gab zwischen den Opfern und dem mutmaßlichen Täter", sagte Polizeisprecher Peter Grießer.Auf der Suche nach den vermissten Frauen überprüften Ermittler der Polizeiinspektion Dachau am Montag die Adresse des Mannes in Petershausen. Nachdem sie sich mit Hilfe eines Schlüsseldienstes Zutritt zu der Wohnung verschafft hatten, fanden sie die Leichen der beiden Opfer. In der Wohnung trafen die Beamten auch den 53-Jährigen an, der in der Wohnung lebte. Zu den möglichen Geschehnissen in der Wohnung, wollte die Polizei sich bislang nicht weiter äußern.Die Leichen der beiden Frauen wurden im Institut für Rechtsmedizin in München obduziert. Am Hals der Opfer wurden Spuren von Gewalteinwirkung festgestellt. Auch die Spurensicherung in der Wohnung brachte Hinweise darauf, dass die Frauen einem Gewaltverbrechen zum Opfer fielen. Nun werde im Umfeld der Opfer und des Mannes ermittelt, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen.Der mutmaßliche Täter hat sich bislang nicht zu der Tat geäußert. Am Dienstag habe ein Ermittlungsrichter Untersuchungshaft gegen den 53-Jährigen angeordnet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, schweigt der Tatverdächtige weiterhin.