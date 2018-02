Jeder vierte "Reichsbürger" lebt in Bayern - weitere 1.400 Bayern unter Verdacht

Nach einer aktuellen Erhebung leben 3850 der bundesweit rund 15.000 "Reichsbürger" in Bayern. Somit lebt jeder vierte "Reichsbürger" im Freistaat. Die Auswertung hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Mittwoch in München im Innenausschuss des Landtags vorgestellt. Bei weiteren rund 1400 Personen in Bayern sind nach Angaben Herrmanns die Überprüfungen wegen eines Verdachts noch nicht abgeschlossen."Wir gehen weiter aktiv und konsequent gegen die Reichsbürgerszene vor", sagte Herrmann. Generell seien bei der Bekämpfung viele Fortschritte zu verzeichnen. Erst am Wochenende wurde ein Reichsbürger im oberfränkischen Hof gefasst. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fand die Polizei Waffen und Munition, zudem war der 61-Jährige bei seiner Festnahme bewaffnet.Herrmann betonte weiter, in Bayern sei bislang 269 "Reichsbürgern" das Recht auf Waffenbesitz entzogen worden. Dabei wurden bis Ende 2017 607 Waffen eingezogen. Ferner seien gegen 18 bayerische Beamte wegen ihrer Zugehörigkeit zur Reichsbürgerszene Disziplinarverfahren eingeleitet worden, darunter 8 aktiven Polizisten. "Bei den sogenannten Reichsbürgern handelt es sich nicht um irgendwelche Spinner, sondern um Leute, die klar außerhalb des Grundgesetzes stehen", sagte der Minister.Laut Herrmann bestehe der harte Kern der Szene in Bayern aus rund 350 Personen, 60 davon seien dem rechtsextremistischen Spektrum zuzuordnen. Die Szene sei überwiegend männlich geprägt (75 Prozent), der Altersschwerpunkt liege im Bereich der 40- bis 69-Jährigen. Bundesweit werden von den 15.000 "Reichsbürgern" 900 der rechtsextremen Szene zugeordnet. Rund 1.000 "Reichsbürgern" seien deutschlandweit die waffenrechtlichen Erlaubnisse entzogen worden.