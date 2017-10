Illegales Autorennen in Augsburg: Raser erwarten härtere Strafen als bisher

Augsburg: Männer liefern sich illegales Autorennen auf B17





Neue Strafe für Raser: Autos wurden beschlagnahmt



In Augsburg haben sich am Wochenende drei Männer ein illegales Autorennen geliefert. Die Polizei verfolgte die Raser über die B17. Dank einer neuen Regelung für Verkehrssünder könnten die Männer jetzt sogar ihre Autos verlieren.Am 14. Oktober fielen einer Zivilstreife der Polizei Augsburg gegen 20.45 Uhr drei hochmotorisierte Fahrzeuge auf, die sich auf der B17 offenkundig ein Rennen lieferten. Beginnend von einer in der Tuningszene als Treffpunkt bekannten Tankstelle im Gablinger Weg ging das Rennen auf der B17 quer durch das Stadtgebiet Augsburg in Richtung Haunstetten - stets gefolgt vom Zivilfahrzeug der Verkehrspolizei.Ein 25-jähriger Nissan GT-R-Fahrer, ein 23-jähriger Audi TTRS-Fahrer sowie ein 23-jähriger BMW 335i-Fahrer überholten sich hierbei innerorts bei deutlich überhöhter Geschwindigkeit gegenseitig und nutzen die B17 als Rennstrecke. Die Fahrzeuge konnten im Bereich der Inninger Straße durch Polizeikräfte angehalten und kontrolliert werden.Den drei Rasern droht nun eine empfindliche Strafe. Denn seit Oktober 2017 werden derartige Rennen nicht mehr nur als Ordnungswidrigkeit sondern als Straftat sanktioniert. Hierfür wurde vom Gesetzgeber der §315d StGB (Verbotene Kraftfahrzeugrennen) neu geschaffen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Augsburg wurden die drei Fahrzeuge der Beschuldigten zur Vorbereitung einer möglichen Einziehung noch vor Ort beschlagnahmt.