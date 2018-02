Genaue Dokumentation, weniger Angriffe: Bayerns Polizisten erhalten ab 2019 Bodycams

Bayerns Polizisten sollen ab Februar 2019 dauerhaft und flächendeckend mit Körperkameras ausgestattet werden. Nach dem Ende eines Tests verkündete Joachim Herrmann am Mittwoch im Innenausschuss des bayerischen Landtags das positive Ergebnis: "Die Bodycams haben sich bei unserem Pilotversuch in jeder Hinsicht bewährt."Bodycams werden an der Uniform angebracht und zeichnen die Einsätze in Bild und Ton auf. Neben der Dokumentation ist damit auch das Ziel verbunden, die Hemmschwelle vor Angriffen auf Polizisten zu erhöhen.Im November 2016 hatte die bayerische Polizei ihren Pilotversuch in München, Augsburg und Rosenheim gestartet. Dabei hatten rund 280 Beamte drei verschiedene Modelle getestet."Welches Kameramodell künftig an der Uniform der Beamten befestigt werden soll, ist noch offen. Zunächst sollen Polizeiinspektionen ausgerüstet werden, die bisher am stärksten von Gewalt gegen Uniformierte betroffen sind" , so Herrmann. Nach seinen Angaben soll es zunächst eine europaweite Ausschreibung für die Kameras geben. Zudem erarbeite eine Projektgruppe mit Experten der bayerischen Polizei ein Konzept, das auch mit dem Landesbeauftragten für Datenschutz abgestimmt werde.