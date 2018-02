Finanzskandal in Diözese Eichstätt: Dubiose Geschäfte in den USA erschüttern Bistum

Diözese bezieht Stellung: Die Diözese Eichstätt will am Dienstag (6. Februar 2018) gegen 13.30 Uhr bei einer Pressekonferenz Einzelheiten zu dubiosen Immobilien-Krediten bekanntgeben. Diözese-Sprecher Martin Swientek hatte am Montag mitgeteilt, aus dem Vermögen der Diözese seien 60 Millionen Dollar in ungesicherte Darlehen in die USA geflossen.



Die Staatsanwaltschaft München II ermittelt nach dpa-Informationen gegen den ehemaligen stellvertretenden Finanzdirektor sowie einen Immobilien-Projektentwickler. Beide befinden sich in Haft. Ihnen wird Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr vorgeworfen.



Ein Sechstel des Vermögens

Bei der Pressekonferenz wollen Generalvikar Isidor Vollnhals und ein Rechtsanwalt über die Hintergründe der Geldgeschäfte informieren. Das Geld wurde laut Swientek in "höchst fragwürdiger Weise" in den USA angelegt. Wie hoch der Schaden tatsächlich ist, könne derzeit noch nicht gesagt werden. Es hänge davon ab, wie viel Geld wieder zurückfließen könne. Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" entsprechen die 60 Millionen Dollar einem Sechstel des kompletten Anlagevermögens der Diözese.

Der Bischof von Eichstätt, Gregor Maria Hanke, verlangte am Montag "eine umfassende Aufarbeitung und gegebenenfalls auch Ahndung der Vorgänge durch die dazu berufenen staatlichen Stellen".