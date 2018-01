Bekommt Bayern 2018 noch einen Feiertag dazu?

100 Jahre Freistaat Bayern: Die SPD-Fraktion im Landtag will den 8. November 2018 zum einmaligen gesetzlichen Feiertag machen und hat dazu einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt. "Damit soll in Bayern an die große historische Bedeutung der Ausrufung der Republik Bayern durch den Sozialdemokraten Kurt Eisner am 8. November 1918 und den Beginn des Volksstaates Bayern, in dem Träger der Staatsgewalt das Volk ist, und der Demokratie in Bayern erinnert werden", heißt es in dem Gesetzentwurf, den der Landtag am Freitag veröffentlichte.Mit der Gründung des Freistaats habe sich erstmals in Bayern das grundlegende demokratische Prinzip der Volkssouveränität und die parlamentarische Demokratie durchgesetzt, begründet die SPD ihren Entwurf. Erstmals sei in Deutschland auch das allgemeine, direkte, gleiche und geheime Wahlrecht für "alle mündigen Männer und Frauen" verkündet worden. Der erstmals verwendete Begriff "Freistaat" meine zum einen "Republik", zum anderen beinhalte er aber auch die Befreiung von Monarchie und Obrigkeitsstaat.Über den Gesetzentwurf muss noch im Landtags-Plenum und im Ausschuss für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen beraten werden.