Beim Bewerbungsgespräch vergewaltigt: Ex-Hochschuldirektor vor Gericht

Ein früherer Präsident der Münchner Musikhochschule muss sich erneut wegen sexueller Übergriffe vor Gericht verantworten. In einem Fall soll er laut Anklage im Jahr 2004 eine Frau aus Bamberg, die sich auf eine Stelle als Assistentin beworben hatte, in seinem Büro vergewaltigt haben. Eine andere Frau soll er dreimal - jeweils bei Bewerbungsgesprächen - sexuell genötigt haben. Der 63-Jährige bestritt die Vorwürfe beim Prozessauftakt am Montag vor dem Münchner Landgericht.Laut Anklage hatte eine der Frauen einen Vorstellungstermin am Abend, da der Angeklagte zuvor andere Verpflichtungen hatte. Auf dem Sofa soll er die 1962 geborene Frau damals zum Beischlaf gezwungen haben. Die zweite Frau - 1956 geboren - war nach Ansicht der Staatsanwaltschaft bei drei Bewerbungsbesuchen zwischen 2007 und 2013 Annäherungsversuchen mit Berührungen oder Küssen ausgesetzt. Laut Anklage kannte sie den 63-Jährigen aus Studientagen.In einer Stellungnahme wandten sich der Angeklagte und seine Verteidigung vor Gericht gegen die Vorwürfe. Sofern es sexuelle Handlungen gegeben habe, seien diese einvernehmlich gewesen. Der Hintergrund der Vorwürfe scheine aus seiner Sicht "späte Rache von enttäuschten Frauen", sagte der Angeklagte. Der Prozess und die Anklage seien "ein Anschlag auf sein Leben". Sein Anwalt sprach von einer gefährlichen Vermischung von Strafrecht und Moral. Es gebe keine Sachbeweise, nur Vorwürfe. Er appellierte an das Gericht, sich nicht von der aktuellen Debatte unter dem Schlagwort "#MeToo" beeinflussen zu lassen.Vorwürfe der sexuellen Belästigung und Vergewaltigung von Schauspielerinnen gegen den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein hatten weltweit große Aufmerksamkeit erregt. Viele Frauen hatten daraufhin im Internet unter dem Hashtag "#MeToo" eigene Erfahrungen geteilt.Der 63-Jährige war bereits im April wegen sexueller Nötigung einer Professorin in zweiter Instanz zu neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Laut Urteil hatte er die Frau in zwei Fällen sexuell bedrängt. Der Fall liegt nun beim Oberlandesgericht. Seine Anwälte gehen davon aus, dass es einen weiteren Prozess gibt.Der Vorsitzende Richter des Landgerichts schloss damals eine vorsätzliche bewusste Falschbeschuldigung aus. Das Gericht blieb aber unter dem Strafmaß des Amtsgerichts als erster Instanz, das eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten ausgesprochen hatte.Für das neue Verfahren sind neun Verhandlungstage bis Ende Januar angesetzt.