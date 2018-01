Behörden besorgt: Zahl der "Reichsbürger" stark gewachsen - die meisten gibt es in Bayern

Die Zahl der sogenannten Reichsbürger in Deutschland ist im vergangenen Jahr noch stärker gewachsen als bisher bekannt. Wie der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstag) sagte, rechnen die Sicherheitsbehörden der Szene 16.500 Menschen zu. 900 von ihnen gelten den Angaben zufolge als Rechtsextremisten, rund 1000 "Reichsbürger" verfügen nach Erkenntnissen der Behörden ganz legal über Waffen.



Damit ist die Zahl der sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter 2017 um 65 Prozent gestiegen. 2016 war man noch von 10.000 "Reichsbürgern" ausgegangen. Das Nachrichtenmagazin "Focus" hatte vor knapp zwei Wochen unter Berufung auf die Verfassungsschutzämter der Länder berichtet, die Zahl sei binnen Jahresfrist um mehr als 50 Prozent gestiegen - auf nunmehr 15.600 im Januar 2018.



Zahlen könnten noch weiter ansteigen

Die Zahlen können sich nach den Worten von Maaßen "durchaus weiter erhöhen". Ein Grund für den Anstieg könnte der sogenannte Nachahmereffekt sein. Außerdem habe der Verfassungsschutz die Szene stärker unter die Lupe genommen. Das besondere Augenmerk des Verfassungsschutzes liegt seinen Angaben zufolge auf "Reichsbürgern", die Rechtsextremisten seien und Waffen besäßen.



314 politisch motivierte Straftaten durch "Reichsbürger" in Bayern

Die meisten politisch motivierten Straftaten von "Reichsbürgern" werden übrigens in Bayern verübt. Laut "Handelsblatt" (Samstag) registrierte das Bundeskriminalamt hier im vergangenen Jahr 314 Fälle. Nach Einschätzung der Behörden ist die Szene im Freistaat mit 3500 Anhängern auch am größten - Tendenz steigend. Sorge bereitet den Ermittlern, dass etliche "Reichsbürger" über legale und illegale Waffen verfügen.



Bundesweit waren es 771 Straftaten, wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf eine Regierungsantwort auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion berichtete. Die Bandbreite reicht von Propagandadelikten und Widerstand gegen Vollzugsbeamte über Erpressung und Verstöße gegen das Waffengesetz bis hin zu Sachbeschädigungen, Körperverletzung und Brandstiftung. 116 Taten richteten sich gegen Amts- und Mandatsträger, meist Nötigungen oder Beleidigungen; in einem Fall kamen Waffen zum Einsatz.



"Reichsbürger" erkennen die Bundesrepublik nicht als Staat an. Sie sprechen dem Grundgesetz, Behörden und Gerichten die Legitimität ab und akzeptieren keine amtlichen Bescheide. Die gesamte Bewegung gilt als sicherheitsgefährdend und wird seit Herbst 2016 vom Verfassungsschutz beobachtet. Die Splitterbewegung wurde lange nicht ernstgenommen.