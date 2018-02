Auto gegen Baum geschleudert: 28-Jähriger tot

Im oberbayrischen Chieming hatte sich am Mittwochnachmittag ein Unfall ereignet, bei dem ein 28-Jähriger starb.



Auto Schleuderte gegen Baum - Fahrer stirb am Unfallort

Der 28-jährige aus Traunstein war laut Polizei am Mittwochnachmittag um 16.50 Uhr mit seinem Auto auf der Kreisstraße bei Chieming in Richtung Fehling unterwegs, als sein Fahrzeug ins Schleudern geriet und in den Gegenverkehr geriet. Auf der Gegenfahrbahn stieß der 28-Jährige mit dem Auto eines 51-jährigen Traunreuters zusammen und kam von der Fahrbahn ab.



Anschließend prallte das Auto des 28-Jährigen gegen einen Baum. Der eingeklemmte Fahrer musste vond er Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Trotz dem Bemühungen eines zufällig vorbeikommenden Arztes, starb der Mann noch am Unfallort. Der 51-jährige Fahrer konnte sein Auto kurz vor einem Baum zum Stehen bringen und wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.