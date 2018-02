Anzeige bei der Polizei in Bayern: bald auch online möglich

Die Bayerische Polizei hat im Jahr 2016 mehr als 600.000 Straftaten verfolgt, darunter rund 180.000 Diebstahlsdelikte. Ein beträchtlicher Teil der Straftaten wird der Polizei aktiv angezeigt, häufig durch persönliches Erscheinen auf der Dienststelle.Um den Aufwand für Anzeigeerstatter möglichst gering zu halten und gleichzeitig möglichst alle für eine Anzeigeerstattung notwendigen Informationen zu erheben, hat die Bayerische Polizei eine neue Anwendung im Netz entworfen, die in Fällen von Kleinkriminalität wie Fahrraddiebstahl, Sachbeschädigung an Fahrzeugen oder Betrug mittels Online-Auktion eine Anzeigeerstattung auch "online" erlaubt.Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) will dazu am kommenden Freitag Details bekanntgeben. Zusammen mit Fachleuten der Polizei wird Herrmann insbesondere auch die entsprechenden Eingabemasken vorstellen sowie auf die Möglichkeiten und Grenzen der Online-Anzeigeerstattung eingehen.