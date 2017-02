Zwei Spieler aus Franken landen Sechser im Lotto

von DPA

Zwei Glückspilze aus Franken haben jeweils mehr als 800.000 Euro im Lotto gewonnen. Ein 70-jähriger Rentner aus Unterfranken erzielte bei der Samstagsziehung neben den sechs Richtigen noch mehrere Mehrfachgewinne aus den unteren Spielklassen, wie Lotto Bayern am Montag mitteilte.



Er darf sich nun über insgesamt rund 890 000 Euro freuen. Den selben Lotto-Sechser tippte auch ein noch unbekannter Spieler aus Oberfranken. Er hat mit einem Lotto-Normalschein rund 850.000 Euro gewonnen.



Rentner will einen Teil spenden

Der 70-jährige Rentner will zehn Prozent seines Gewinns laut Lotto Bayern spenden. An welche sozialen Organisationen das Geld gehen soll, stehe schon fest. Mit dem Rest des Betrags wolle er seine beiden Töchter unterstützen und mit seiner Ehefrau ans Meer reisen.