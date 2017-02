Zugunglück von Bad Aibling: Bahn plant keine technischen Änderungen

von DPA

Die Deutsche Bahn sieht ein Jahr nach dem Zugunglück von Bad Aibling mit zwölf Toten offenbar keine Notwendigkeit für technische Veränderungen an ihrem Streckennetz. "Laut Urteilsbegründung waren sowohl Technik als auch Regelwerk nicht ursächlich für das Zugunglück", begründete ein Bahnsprecher das Festhalten an der bestehenden Technik. "Das Gericht hat das Unglück von Bad Aibling einer breiten Analyse mit Sachverständigen unterzogen und festgestellt, dass die Technik funktioniert hat."



Beim Zusammenstoß zweier Nahverkehrszüge am 9. Februar 2016 waren 12 Menschen ums Leben gekommen, 89 Insassen wurden verletzt. Vor zwei Monaten verurteilte das Landgericht Traunstein den zuständigen Fahrdienstleiter der Bahn wegen fahrlässiger Tötung zu dreieinhalb Jahren Haft. Der Mann hatte - vom verbotenen Handyspielen abgelenkt - Signale falsch gestellt.



Bis heute keine Nachrüstung

In dem Prozess war auch zur Sprache gekommen, dass die Bahn eigentlich die Signaltechnik aufgrund einer Vorschrift aus dem Jahr 1984 hätte nachrüsten müssen. Es gibt jedoch die Einschränkung, dass sie dies nur im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten tun musste. Es ist bis heute nicht geschehen.



Opfer-Anwalt Friedrich Schweikert monierte, dass der Bahn auf eingleisigen Strecken moderne Signaltechnik offenbar nichts wert sei. Das Gericht stellte aber fest, dass die Technik auf der Strecke von Holzkirchen nach Rosenheim und in den Zügen fehlerfrei funktioniert habe.



Auch bei der Bayerischen Oberlandbahn (BOB), die die sogenannte Mangfalltallinie betreibt, sehen die Verantwortlichen deshalb keinen Bedarf für Nachbesserungen. Die Untersuchungen hätten bestätigt, dass seitens der BOB keine Versäumnisse vorlagen, sagte ein Sprecher. Die Zugtechnik habe einwandfrei funktioniert, die Lokführer hätten sich regelkonform verhalten.



Demnächst will das zum Bundesverkehrsministerium gehörende Eisenbahn-Bundesamt einen Zwischenbericht seiner Untersuchungen zu dem Zugunglück veröffentlichen. Wie es hieß, wird darin der Bahn nahegelegt, ihr Notrufsystem zu vereinfachen. Derzeit kommen nicht alle Notrufe von Fahrdienstleitern automatisch bei den Lokführern an. Auch dies war im Prozess beanstandet worden.